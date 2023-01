Nurkowie z Hiszpanii w Zatoce Gdańskiej. Pilna reakcja Morawieckiego

W nocy z soboty na niedzielę w rejonie Górek Zachodnich ratownicy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR uratowali trzech nurków z Hiszpanii. Ich motorówka miała awarię i nurkowie nie mogli wrócić na brzeg.

Nurkowie w Zatoce Gdańskiej. Morawiecki zlecił raport

Część mediów informowała, że nurkowie z Hiszpanii byli niedaleko Naftoportu, w którym przeładowuje się m.in. ropę naftową w Porcie Gdańsk. Obcokrajowcy mieli tłumaczyć, że w tym rejonie szukali pod wodą bursztynów.

O tę sprawę oraz o bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej został na czwartkowej konferencji prasowej w Toruniu zapytany premier Mateusz Morawiecki. - Zleciłem bardzo gruntowny raport tej sprawy - powiedział.

- Oczywiście może to być tak, że są to osoby niebezpieczne. Może się też okazać, że nie są to osoby niebezpieczne, że jest prawdą to, co zadeklarowali. Ale oczywiście taki raport przedstawi wiedzę po stronie naszych służb specjalnych - podkreślił szef rządu.

Sprawę komentował również w rozmowie z Radiem ZET Łukasz Piórewicz, szef Centrum Techniki Nurkowej w Gdyni, od którego uratowani w weekend Hiszpanie wypożyczali sprzęt.

- Byli u nas ładować butle. Oceniliśmy ich jako nurków rekreacyjnych. Bawią mnie sugestie, że to mogli być jacyś dywersanci. A wiem, co mówię, bo często współpracowaliśmy z ludźmi z wojska i służb. Ci ludzie zupełnie inaczej się zachowują - przyznał.

