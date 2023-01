Obajtek musi obronić się do marca, poluje na niego przyjaciółka Kaczyńskiego

Daniel Obajtek, czyli problem PiS-u

Przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego Janina Goss zaczęła przeglądać wewnętrzne dokumenty Orlenu związane z krytykowaną umową o fuzji koncernu z Lotosem, a politycy partii spierają się o to, jak wpłynie to na pozycję Daniela Obajtka. Status dobijającej osiemdziesiątki prawniczki w Zjednoczonej Prawicy jest wyjątkowy, opinie o niej różne, ale wspólny dla polityków koalicji jest strach przed tym, by nie podpaść. Pani Janina ma przecież już na koncie „skalp” samego Jacka Kurskiego odwołanego z TVP. Usunięcie go ze stanowiska wydawało się niemożliwe, a liczba jego wrogów znacząco przewyższała grono sympatyków, ale wystarczyła szarża pani Janiny i dziś Kurski znalazł się na aucie.

Według informatorów naszych dziennikarzy marzec ma być kluczowym miesiącem dla Daniela Obajtka na stanowisku prezesa. Mówiąc wprost: jeśli przetrwa do wiosny, jego odwołanie do końca kadencji będzie niemal niemożliwe, jednak w partii narasta przekonanie, że to przez niego PiS ma kłopoty w sondażach i marzenie o kolejnej kadencji coraz bardziej się oddalają.

Komendant Główny Policji - kolejny kłopot PiS

Jednak nie tylko Obajtek jest kulą u nogi Prawa i Sprawiedliwości. Od kiedy Radio ZET i RadioZET.pl ujawniły wybuch w Komendzie Głównej Policji, a Komendant zaczął przedstawiać swoją wersję wydarzeń, jego służba zalicza jedną z najczarniejszych serii kompromitacji w historii rządów PiS. Ogólne fatalne wrażenie potęguje historia brata Komendanta ujawniona przez Gazetę Wyborczą.

W najnowszym odcinku "Podejrzanych polityków extra" dziennikarze ujawniają, że jest on jednym z podejrzanych o udział w grupie przestępczej. Jednak prokuratura w Lublinie, rządzona żelazną ręką przez zaufanego człowieka Ziobry, potraktowała brata Komendanta wyjątkowo miłosiernie i nie wystąpiła skutecznie o jego areszt. Gierszewski z Grucą wskazują też, że w ostatnich miesiącach prokuratura zaczęła informować o kolejnych zarzutach i sprawach, które rozpoczęła dawno temu, ale nie skierowała nawet aktów oskarżenia.

Tajemniczy ksiądz zmarł?

Autorzy podcastu wracają też do nierozwiązanej sprawy śp Kornela Morawieckiego, ojca premiera, którą nagłośnił ksiądz Tomasz Jegierski. Chociaż zarzuty, jakie przedstawiał wyglądały wiarygodnie, od dłuższego czasu jest nieobecny w mediach społecznościowych, a nikt nie wie, co się z nim stało. Czy rację ma kontrowersyjny Zbigniew Z., który przekazywał, że ksiądz zmarł?

To nie jest jedyna kryminalna historia, którą monitorują nasi dziennikarze śledczy - o czym więcej w kolejnych odcinkach "Podejrzanych polityków".

Problemy opozycji przed wyborami parlamentarnymi 2023

Niezwykłe rzeczy dzieją się też w szeregach opozycji. Od dawna powtarzamy, że nie ma szansy na jedną listę. Dziś tłumaczymy, czemu miało służyć wzywanie konkurentów Platformy i Donalda Tuska do wspólnego startu. Według naszych informatorów trudno znaleźć kogoś, kto zaprzecza, że Tuskowi zależało przede wszystkim na wyeliminowaniu konkurenta. Przez lata wycinał kolejnych pretendentów do przejęcia sterów w partii, a teraz, kiedy w jego Platformie nie ma już konkurentów największe zagrożenie dla niego to Szymon Hołownia i Polska2050. Donald Tusk wie, że jedynym sposobem na zhołdowanie sobie byłego prezentera skuszenie do wspólnej listy.

Po tym jak Hołownia zagłosował przeciwko ustawie, która ma odblokować KPO, reszta opozycji zarzuciła mu złamanie umowy o wspólnym stanowisku, ten uważa, że umowy nie było, ale jak w starym dowcipie niesmak pozostaje. Czy Hołownia zyska uznanie wśród grona prawników wzywających do głosowania przeciwko ustawie jako niekonstytucyjnej, czy straci przez zarzuty „kolegów i koleżanek” z opozycji? Zwolennicy PO kolportują plotki o rzekomych konfliktach w łonie partii Hołowni, a we wspólny start z nim wątpią nawet PSL. Autorzy podcastu w tej sprawie prezentują inne opinie, więc czas pokaże, kto ma racje.

Jeśli macie swoje opinie piszcie je w komentarzach na YouTubie lub stawiajcie pytania. Nasi prowadzący nie unikają nawet najtrudniejszych pytań. Zapraszamy na kolejne odcinki.