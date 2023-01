"Czy to agent, czy idiota?". Tak ostrych słów o Sikorskim jeszcze nie było

- On wpisał się w takie fundamentalne pytanie, kiedy się słyszy, że polityk mówi takie rzeczy: czy to jest agent, czy to jest idiota? To jedyny dylemat, jaki dziś możemy mieć, oceniając wypowiedź Radosława Sikorskiego - mówił w rozmowie z Wirtualną Polska wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. Jego zdaniem europoseł i były szef MSZ powinien zostać wykluczony z PO.