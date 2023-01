Politycy PiS pojawili się przed siedzibą Platformy. "10 pytań do Tuska"

Przed wejściem do Biura Krajowego PO przy ul. Wiejskiej w Warszawie Piotr Uściński powiedział dziennikarzom, że politycy PiS kierują pytania zarówno do lidera PO Donalda Tuska, jak i do wszystkich polityków Platformy.

- Dzisiaj nasi politycy dotrą z tymi pytaniami do biur PO w całym kraju i zadamy je wszystkim politykom PO - mówił. Zaznaczył, że forma odpowiedzi może być dowolna.

Akcja PiS pod siedzibą PO. "10 pytań do Tuska"

- Jeżeli chcą podjąć debatę, jesteśmy w stanie rozmawiać o tych sprawach - powiedział. - Liczymy, że Donald Tusk podejmie rozmowę i będzie chciał odpowiedzieć na te pytania - dodał Uściński.

10 pytań skierowanych do Donalda Tuska przedstawili wcześniej w piątek europosłowie PiS Tomasz Poręba i Jacek Saryusz-Wolski. Dlaczego kierowany przez Donalda Tuska rząd PO-PSL umorzył dług Gazpromowi, dlaczego chciał sprzedać Rosjanom rafinerię Możejki, czy dlaczego likwidował jednostki WP na wschodzie - to niektóre z tych pytań.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek podkreślał z kolei, że ugrupowanie czeka na odpowiedzi od Donalda Tuska, który - jak mówił Bochenek - od wielu tygodni unika merytorycznej dyskusji o kwestiach bezpieczeństwa energetycznego i militarnego Polski.

- Czekamy na odpowiedź polityków PO, bo uważamy, że Polacy powinni mieć jasność. Mamy nadzieję, że politycy PO ustosunkują się do tych 10. jakże ważnych kwestii - podsumował Bochenek.

RadioZET.pl/ Daria Kania (PAP)