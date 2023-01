Czarnek grzmi ws. obowiązkowej religii. Powołał się na konstytucję

Lex Czarnek, czyli dająca dużo uprawnień kuratorom zmiana prawa oświatowego, zawetował prezydent Andrzej Duda. To drugi raz ostatnich, kiedy Pałac Prezydencki storpedował pomysł odebrania autonomii szkołom m.in. w zakresie organizacji prowadzących zajęcia dla uczniów.

Minister edukacji i nauki w rozmowie z Onet.pl nie krył żalu z powodu weta Dudy. - W krótkim publicznym uzasadnieniu pan prezydent wyjaśniał, że chodzi o spokój społeczny. Widocznie wydarzyło się coś, co pomimo wspólnej pracy posłów z ministrami z kancelarii pana prezydenta zdecydowało o wecie - powiedział Przemysław Czarnek.

Minister edukacji o lex Czarnek i religii w szkołach

Zapytany o naciski w tej sprawie na Dudę ze strony USA, odpowiedział: - Nie wiem tego i nie sądzę, by tak było. Czytałem o tych spekulacjach w prasie tak, jak pan. Nie mam jednak innej wiedzy na ten temat. Zdaniem Czarnka do wyborów parlamentarnych na jesieni nie powstanie trzeci projekt lex Czarnek. - Zapewne do tematu wrócimy po wygranych przez PiS wyborach parlamentarnych - prognozował.

Minister edukacji nie widzi nic nieodpowiedzialnego w milionowej dotacji dla Fundacji Polska Wielki Projekt, w której radzie programowej zasiadają politycy PiS, m.in. minister kultury Piotr Gliński. Organizacja za 5 mln zł kupiła willę na warszawskim Mokotowie od Skarbu Państwa i po pięciu latach będzie mogła wykorzystywać obiekt do celów komercyjnych.

- W tej fundacji nie ma żadnej rady programowej. A to, że społecznie udzielali się w niej tak wybitni profesorowie, jak prof. Krasnodębski i prof. Legutko, związani z ideą Trójmorza, to tylko uwiarygodnia ten projekt - komentował Czarnek. Dodał: - Mogę powtórzyć: wszystko jest i będzie zgodnie z prawem i dalej będziemy wspierać tego typu znakomite organizacje, a jednostki szkodliwe i lewackie żadnych pieniędzy z MEiN nie otrzymają.

Zapytany o spadek liczby uczniów na lekcjach religii, argumentował, że jest on widoczny głównie w wielkich miastach. - Są jednak dalej regiony w południowej i wschodniej Polsce, w których na religię uczęszcza ponad 90 proc. uczniów. Religia nie była, nie jest i nigdy nie będzie obowiązkowa. To byłoby sprzeczne z Konstytucją - komentował.

Jednocześnie dodał, że "wybór między etyką a religią może być obligatoryjny". - Z chęcią powróciłbym do tematu zrobienia obowiązkowych zajęć z etyki w szkole. W tym celu uruchomiliśmy w kilku miejscach w Polsce studia podyplomowe, które mają na celu przygotować nauczycieli do nauczania etyki - ocenił.

