Czarnek z wiązanką cierpkich słów dla Tuska. "Żenujące widowisko"

Przemysław Czarnek spotkał się w sobotę z sympatykami PiS w Kraśniku. Podczas briefingu prasowego odniósł się do zeszłotygodniowej wizyty Donalda Tuska w Lublinie.

- Poza walką wewnętrzną na opozycji, atakiem na swojego konkurenta o ten sam elektorat, czyli atakiem na Hołownię, nie odniósł się w ogóle do żadnych merytorycznych spraw w Lublinie – to było żenujące widowisko. I nie odniósł się do żadnych z pytań, które celowo zostawiliśmy w biurze parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej w Lublinie – mówił Czarnek.

Czarnek do Tuska: żenujące widowisko

Minister edukacji nawiązał do 10 pytań skierowanych do Donalda Tuska, przyniesionych przez polityków PiS do lubelskiego biura PO. - Odpowiedzi są również proste i to odpowiedzi, które stawiają w bardzo słabym świetle i czarnych barwach pana Donalda Tuska i jego ekipę - również Polskie Stronnictwo Ludowe - która handlowała z Rosjanami, była spolegliwa wobec Rosjan, uzależniała Polskę energetycznie, a jednocześnie osłabiała nasze zdolności obronne, likwidowała jednostki choćby na wschodzie Polski, choćby w Lublinie - stwierdził minister edukacji.

Przekazał, że program wyborczy PiS zakłada kontynuowanie ich wszystkich reform i dostrzeganie na pierwszym planie społeczeństwa. Jako przykład wskazał różnicę między minimalną emeryturą w 2007 roku, kiedy PO rozpoczynała rządy, a minimalną emeryturą – łącznie z trzynastką, czternastką – w 2023 roku.

- To jest 120 proc. w górę. I nie dziwne, że Tusk nie odpowiada na pytania, które są dla niego trudne, bo trudno mu jest przypomnieć sobie, kiedy emerytura była waloryzowana 5 zł, 15 zł, 20 zł – to nie było tak dawno temu, to było raptem kilka lat temu – powiedział w Kraśniku minister Czarnek.

Tydzień temu lider PO mówił w Lublinie: - Nic nie zastąpi przyzwoitości i zdrowego rozsądku wyborców. Każdą konstytucję można „zgwałcić”, jeśli źli ludzie dochodzą do władzy i jeśli ludzie mają w głębokim poważaniu trwałość instytucji. Nic nie zwalnia nas, wyborców, z odpowiedzialności za to: kto rządzi i jak rządzi.

RadioZET.pl/PAP - Gabriela Bogaczyk