Senat podjął decyzję ws. noweli ustawy o Sądzie Najwyższym. Stawką KPO dla Polski

Senat przyjął we wtorek późnym wieczorem nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Izba wniosła do niej rekomendowane uprzednio przez senackie komisje 14 poprawek, które znacząco przekształcają przepisy noweli. W ocenie polityków PiS ustawa ma spełnić tzw. kamienie milowe do wypłaty unijnego KPO przez Komisję Europejską.