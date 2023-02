To oni stworzą rząd po wyborach. W sondażu pojawiła się nowa partia

Wybory parlamentarne 2023 już jesienią, nic więc dziwnego, że do tego czasu regularnie pojawiać się będą sondaże poparcia. Jeden z nich - w wykonaniu pracowni United Surveys opublikowała w poniedziałek Wirtualna Polska.

Sondaż WP. PiS wygrywa, awans Lewicy

Wynika z niego, że gdyby Polacy poszli do urn w najbliższą niedzielę, największy odsetek z nich zagłosowałby na PiS. Partia rządząca - wraz z koalicjantami - może liczyć na 34,6 proc. głosów. To o 0,2 pkt proc. więcej niż poprzednio.

Drugie miejsce w zestawieniu tradycyjnie okupuje Koalicja Obywatelska. 28 proc. stanowi wzrost o 0,9 pkt proc. Podium zamyka Lewica, która dzięki progresowi o 0,7 proc. osiągnęła wynik 9,1 proc.

Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze: Polska 2050 Szymona Hołowni (8,1 proc. - spadek o 1,6 proc.), Konfederacja (5,2 proc.) i PSL (5,1 proc.). Dwa ostatnie ugrupowania zaliczyły spadek o ponad 1 pkt proc. 8 proc. ankietowanych nie wie, na kogo zagłosowałoby w wyborach.

Porozumienie i AGROunia łączą siły. Jaki mają wynik?

Sondaż ten jest pierwszym, który uwzględnił nowo powstającą inicjatywę polityczną - wspólną partię Porozumienia i AGROunii. O tym, że taki sojusz powstaje, jako pierwsza informowała właśnie WP, a w niedzielę wieczorem potwierdzili liderzy obu formacji - Magdalena Sroka i Michał Kołodziejczak.

Czy nowe ugrupowanie może zmienić układ sił na polskiej scenie politycznej? Na ten moment nieszczególnie, gdyż w badaniu US cieszy się poparciem 1,9 proc. respondentów. To zdecydowanie za mało, by mieć swoich przedstawicieli w parlamencie.

Podział mandatów. Opozycja tworzy nowy rząd

Jak w takim razie powyższy rozkład poparcia przełożyłby się na podział mandatów? Według wyliczeń prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, mimo zwycięstwa PiS w wyborach, to opozycja - złożona z KO, Lewicy, Polski 2050 i PSL - utworzyłaby nowy rząd. Sytuacja przedstawia się następująco:

PiS - 203 miejsca

KO - 160

Lewica - 38

Polska 2050 - 32

Konfederacja - 13

PSL - 13

mniejszość niemiecka - 1

54,9 proc. Polaków (a więc o kilka procent mniej niż w 2019 roku) zadeklarowało uczestnictwo w wyborach do parlamentu. 42,4 proc. z nich nie zamierza pójść do urn, a zaledwie 2,7 proc. jest niezdecydowanych.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska