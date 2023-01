Stan zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. Polityk PiS podał nowe informacje

Jarosław Kaczyński w najbliższym czasie ma wrócić na Nowogrodzką. - Był wczoraj w Sejmie, dziś będzie na głosowaniach. Niedługo wróci do regularnego trybu pracy – zapewnia Gość Radia ZET Radosław Fogiel. Przypomnijmy, prezes PiS w grudniu zawiesił wyborczy objazd po kraju, by poddać się operacji kolana.

Gość Bogdana Rymanowskiego pytany przez słuchacza o to, co lub kogo Prawo i Sprawiedliwość będzie atakowało w kampanii, wylicza: - Jeżeli PiS będzie cokolwiek atakowało w kampanii wyborczej - to: mikromanię narodową, przekonania, że należy wszystko sprywatyzować, koncepcję, że należy wrócić do dłuższego wieku emerytalnego, tezy, że Polacy powinni pracować za mniejsze pieniądze, tezy, że należy zlikwidować 500+.

Obniżka cen gazu o 15 proc., czyli postulat PO? - My nie jesteśmy od spełniania życzeń opozycji. Jesteśmy od dbania o Polaków i ich portfele – tak polityk PiS odpowiada na pytanie o to, czy partia rządząca popiera pomysł Platformy. – Donald Tusk, który kiedyś mówił, że nie ma guzika, by opanować inflację, my udowodniliśmy, że można podejmować działania osłonowe, teraz uważa, że ustawą może zagwarantować wszystko – dodaje Fogiel.

Nagrody za Polski Ład? "Absolutna wydmuszka"

Pytany o nagrody za „Polski Ład”, Radosław Fogiel zapewnia: - Nikt w Ministerstwie Finansów za „Polski Ład”, reformę „Proste Podatki” nagrody nie dostał. Podkreśla, że to „absolutna wydmuszka”. - W każdym ministerstwie jest tworzony fundusz nagród w wysokości 3 proc. i o tym decydują szefowie komórek – mówi polityk PiS. Dopytywany o to, czy przeczytał „Polski Ład”, Radosław Fogiel odpowiada: - Ma bodajże sto trzydzieści parę stron, przeczytanie tego zajęło mi z godzinę. Gość Radia ZET zapewnia, że „nie jest to specjalnie skomplikowany materiał”.

PiS wycofa się ze zmian, które dawałyby służbom dostęp do danych z komunikatorów? - To zaktualizowanie przepisów do dzisiejszej rzeczywistości. Zawsze, za zgodą sądu, określone organy mogły mieć dostęp do billingów, tak intencją było dopisanie tego [komunikatorów – red.] do ustawy – komentuje gość Bogdana Rymanowskiego.

Pytany przez prowadzącego o to, czy byłby zadowolony, gdyby ktoś miał dostęp do jego komunikatora, Fogiel odpowiada: - Nie byłbym, bo oznaczałoby to, że sąd wydał na to zgodę i coś jest nie w porządku. - Śmiem twierdzić i chcę wierzyć, że jednak nic nie w porządku ze mną nie jest – mówi poseł.

