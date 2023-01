Szokujące wyniki nowego sondażu. "To jedyna dobra wiadomość dla opozycji"

Koalicja Obywatelska delikatnie wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość - wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Spraw Publicznych. To jednak jedyna dobra wiadomość dla opozycji. Niskie poparcie dla PSL i Lewicy oraz korzystniejszy podział mandatów w poszczególnych okręgach sprawiają, że to PiS wprowadziłoby do Sejmu więcej posłów, a przewaga opozycji nad obecnie rządzącymi byłaby minimalna.