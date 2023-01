Informacyjny kanał TVP w sobotę po godz. 10 wyemitował krótki spot reklamowy, w którym użyto wypowiedzi Donalda Tuska. - To jest najbardziej profesjonalna telewizja publiczna w historii. Nigdy telewizja publiczna nie była tak profesjonalna, jak jest dzisiaj - mówi na nagraniu lider PO.

Sęk w tym, że TVP Info celowo zmontowało wypowiedź lidera opozycji tak, aby brzmiała ona korzystnie dla Telewizji Polskiej. Słowa Tuska padły podczas piątkowej dyskusji w Gdańsku z młodymi na temat debaty publicznej w Polsce.

TVP Info kontra Donald Tusk

- To zaprogramowana, bardzo profesjonalna nienawiść. To najbardziej profesjonalna telewizja publiczna w historii. Profesja, jaką się zajmuje, jest niszczeniem przeciwników politycznych tej władzy. I robią to perfekcyjnie. Są tak profesjonalni, że tylko pozazdrościć - powiedział wówczas Tusk.

W relacji z tego spotkania serwis TVP.info zarzucił Tuskowi "cynizm" i atakowanie dziennikarzy swojej stacji. - Nie jestem w stanie użyć innego słowa niż „szczujnia”, żeby nazwać to, co robią pan Rachoń, pan Sitek czy pan Pereira. Jakiego innego słowa użyć? Brak profesjonalizmu? To bardzo powściągliwa ocena - mówił Tusk.

RadioZET.pl