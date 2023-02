Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski został zapytany przez Onet o “kuluarowe pogłoski”, mówiące o tym, że politycy PiS myślą o wprowadzeniu stanu wyjątkowego lub innego stanu nadzwyczajnego "na w” przed wyborami. - To jest w naszych przypuszczeniach wyborczych. Ten scenariusz nie jest wcale nierealny - ocenił Gawkowski.

Polityk Lewicy stwierdził, że wprowadzenie stanu wyjątkowego oznaczałoby przełożenie wyborów, które są zaplanowane na jesień. - To też o to chodzi. Wprowadzenie stanu wyjątkowego albo stanu wojennego mogłoby być PiS-owi na rękę, gdyby przegrywał w sondażach, gdyby widział, że idzie na pewne odepchnięcie od władzy Kaczyńskiego i jego ekipy. Dopuszczam, wcale nie mówiąc, że to jest jakiś abstrakcyjny pomysł, że Kaczyński może to zrobić - stwierdził Gawkowski.

Gawkowski: Wybory w 2023 roku? Mogą się nie odbyć

Dziennikarka upewniła się, czy zdaniem jej rozmówcy Jarosław Kaczyński może wprowadzić stan wojenny w Polsce. - Wyjątkowy - doprecyzował Gawkowski. - To też może zmieniać postać rzeczy. Wprowadzenie na całym terytorium Polski stanu wyjątkowego przedłuża automatycznie czas trwania kadencji. Nie ma wyborów, te okresy wydłużają się do roku. Wszystko się może wydarzyć - uważa szef klubu Lewicy.

Gawkowski przypomniał, że PiS nie wprowadził stanu wyjątkowego w czasie pandemii, gdy Polacy masowo chorowali na COVID-19 i szpitale były przeciążone. - Powinni wtedy to zrobić. Dziś, gdy nie widać takiej potrzeby, wiele głosów kuluarowych mówi, że mogą się na to zdecydować. Nie wiem, co tam drzemie w głowie Kaczyńskiego, ale trzeba być przygotowanym na każdy scenariusz - stwierdził rozmówca Onetu.

"W PiS mówią o wprowadzeniu stanu wyjątkowego"

Polityk Lewicy zdradził, że opozycja rozmawia o takim scenariuszu. - Wiedząc, że to Sejm ma coś do powiedzenia w tej sprawie, bo jak wprowadzamy stan wyjątkowy, to Sejm musi to przegłosować - wyjaśnił.

Dziennikarka dopytała, czy głosy kuluarowe o stanie wyjątkowym w przededniu wyborów dobiegają z szeregów opozycji czy PiS. - To są głosy opozycyjne przede wszystkim, ale my siedzimy koło nich. Słyszymy, co oni mówią. Politycy PiS-u mówią, że nie wiadomo, czy wybory będą w tym roku - mówił Gawkowski. Poseł Lewicy nie chciał jednak zdradzić nazwisk.

- Tam decyduje jedna osoba - Kaczyński. I to on zdecyduje, czy w Polsce są wybory, czy nie, bo PiS ma większość - podsumował Gawkowski.

RadioZET.pl/Onet