„Willa plus”. „PiS chciało sprawdzić, ile publicznych pieniędzy da się wyprowadzić”

"Willa plus" to afera związana z rozdysponowaniem przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 40 mln zł według politycznego klucza. Chodzi o listę nieruchomości oraz organizacji, którym zostały przyznane dotacje na ich zakup w ramach konkursu MEiN. Podano, że jest to lista "willi, budynków, apartamentów i działek budowlanych, które już trafiły lub najpewniej trafią do organizacji powiązanych z politykami PiS oraz do katolickich i prawicowych fundacji".

Przemysław Czarnek szef MEiN - doniesienia o "willa plus" nazwał "podłością i nikczemnością", obwiniając TVN24 oraz polityków opozycji o kłamstwa i manipulacje. Twierdził, że konkurs był uczciwy i transparentny, a najważniejsze było, aby środków nie dostali "lewacy i komuniści" oraz "stowarzyszenia LGBT". Opozycja grzmiała, że PiS próbuje "uwłaszczyć się na państwowym majątku".

"PiS postanowił się uwłaszczyć. Jak komuniści w 89"

Tego m.in. dotyczyła rozmowa w najnowszym odcinku podcastu Radia ZET "Machina Władzy", którego gościem była Joanna Kluzik-Rostkowska. Jej zdaniem "PiS dewastuje wszystko, w tym wizerunek resortu edukacji". - Nie mam wątpliwości, że praprzyczyną tego, co się wydarzyło wokół "willa plus", jest przeświadczenie wewnątrz PiS, że przegrają następne wybory - oceniła posłanka Koalicji Obywatelskiej, a w latach 2013-15 minister edukacji narodowej.

Postanowili się uwłaszczyć - tak, jak w po 1989 roku uwłaszczała się PZPR-owska nomenklatura. Mniej więcej od 1987 komuniści wiedzieli już, że przyjdzie im oddać władzę, więc szukali sposobów, by wyprowadzić publiczne środki tak, by w tę nową rzeczywistość polityczną wejść z taką poduszką finansową Joanna Kluzik-Rostkowska

- Chcieli sprawdzić, ile publicznych pieniędzy da się wyprowadzić. Wymyślono na to taki sposób, że minister dostanie publiczne pieniądze, które później przekaże "swoim" - wskazała.

Zwróciła uwagę, że żaden dotychczasowy szef MEiN "nie miał takiej władzy jak Czarnek" oraz że część z organizacji, które otrzymały kilkumilionową subwencję, albo powstało kilka dni przed jej przyznanie, albo nie spełniło kryteriów formalnych, ale zostały "nagrodzone" autonomiczną decyzją Czarnka.

Zauważyła, że wśród podmiotów, które aplikowały o dofinansowanie w ramach ministerialnego konkursu, były organizacje zajmujące się biednymi i niedożywionymi dziećmi. - One czekają na wsparcie. Ale przecież w tym przedsięwzięciu nie chodziło wcale o to, by wspomóc stowarzyszenia, które naprawdę takich środków potrzebują. To były pieniądze po to, by wspomóc swoich w momencie, gdy przyjdzie oddać władzę - komentowała.

Kluzik-Rostkowska, jako była szefowa resortu, oceniła również samego Czarnka. W jej opinii powinien mieć ksywkę "Ideolo", jako "najbardziej zideologizowany" minister w historii. - Pomylił swoje funkcje. Absolutnie nie powinien być ministrem - stwierdziła.

Dodała, że zachowuje się on jak "działacz skrajnie prawicowej organizacji", a na pytanie, czy postawiłaby go obok Roberta Bąkiewicza, odparła: "Tak". Poproszona zaś o wskazanie choć jednej rzeczy, która "udała się ministrowi w trakcie jego kadencji", odpowiedziała: - Nie wiem, czy cokolwiek mu się oddało. Musiałaby pomyśleć, ale na szybko to nie jestem w stanie nic przywołać.

Kluzik-Rostkowska ponowne ministrem? Posłanka odpowiada

W dalszej części programu parlamentarzystka KO przyznała, że nie chciałaby po raz kolejny zasiadać w fotelu ministerialnym. - Gdy zakończyłam kadencję, obiecałam sobie, że już nigdy więcej nie wejdę drugi raz do tej samej rzeki - wyjaśniła.

Zapewniła również, że jest zwolenniczką jednej listy opozycji w nadchodzących wyborach parlamentarnych. - Dałabym 80 proc. szans, że dojdzie do jakiegoś zjednoczenia opozycji - powiedziała. Wyraziła też opinię, że po wygranych wyborach premierem powinien być lider największego ugrupowania - w tym przypadku szefujący PO Donald Tusk.

