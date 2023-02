Współpraca z PiS? Oni wysłali Kaczyńskiemu jasny sygnał

Porozumienie i AGROunia łączą siły i tworzą wspólną partię. Takie deklaracje złożyli niedawno przewodniczący obydwu formacji. W proteście przeciw temu sojuszowi z pierwszej z nich odeszli w poniedziałek poseł Michał Wypij i rzecznik Porozumienia oraz radny warszawskiej dzielnicy Bielany Jan Strzeżek.

Szczególnie sceptyczny wobec tej inicjatywy jest Wypij. W poniedziałek w Radiu ZET ocenił, że jego oraz przyszłych koalicjantów macierzystej formacji "różni spojrzenie na przyszłość" i że "nie mógł tego dalej firmować".

Sroka i Kołodziejczak: poprzemy pakt senacki

Wspomniani liderzy - Magdalena Sroka i Michał Kołodziejczak - tłumaczyli w środowej rozmowie z Wirtualną Polską, co stoi za ich sojuszem. - Myślę, że Polacy wymagają szczerości. My jesteśmy prawdziwi. Ta jedna partia da odpowiedzi na pytania. Mówimy o sprawach ważnych dla Polaków - mówiła przewodnicząca Porozumienia.

- Wyszedłem z założenia, że lepiej zrobić to na różnych spotkaniach przed wyborami, niż zbierać ludzi w obozach i szykować na ustawkę, jak kibice w lesie. Wolę ustalić to z polityczką młodego pokolenia i przygotować ofertę dla ludzi, którzy mają różne spojrzenia. W przyszłym tygodniu uda nam się podpisać deklarację ideową - takie wyjaśnienia przygotował natomiast szef AGROunii.

Oboje zadeklarowali również, że poprą pakt senacki, czyli współpracę partii opozycyjnych w celu wystawienia jednego kandydata bądź kandydatki w każdym senackim okręgu. W ten sposób opozycja zyskała większość w izbie wyższej po wyborach w 2019 roku. Sroka zaznaczyła jednak, że "rozmowa jeszcze przed nimi".

Współpraca z PiS? Szefowie Porozumienia i AGROunii wysyłają jasny sygnał

Uczestnicy programu wzięli również udział w specjalnym teście. Prowadzący prezentował im tezy, a goście mieli się do nich ustosunkować i sprawdzić swoją zgodność poglądową. Jedna z tez brzmiała: "Jestem za liberalizacją prawa aborcyjnego i uważam, ze aborcja do 12. tygodnia ciąży powinna być wyłącznie decyzją kobiety".

Magdalena Sroka odpowiedziała "nie", zaś Kołodziejczak zabrał głos. - To nie są pytania, aby odpowiadać w taki sposób. Ja nie będę politykiem ludzkich sumień. Nie będę łamał nikomu kręgosłupów. Jesteśmy przed ważną rozmową na ten temat - podkreślił. Poproszony o konkretną odpowiedź podniósł jednak tabliczkę z napisem "nie". Podobnie było w przypadku pytania o związki osób tej samej płci.

Związki partnerskie w mojej ocenie powinny zostać uporządkowane. Natomiast dla mnie rodzina jest podstawową komórką, a tworzy ją kobieta i mężczyzna Magdalena Sroka

Kołodziejczak znów zaś się tłumaczył się "rozmowami na ten temat w swojej partii". W przypadku obniżenia wieku emerytalnego oboje również zwrócili uwagę, że nie jest to zerojedynkowa sprawa, w której można ograniczyć się do odpowiedzi "tak" i "nie". Za to oboje zgodzili się w jednej kwestii. Zarówno szefowa Porozumienia, jak i lider AGROunii kategorycznie wykluczyli jakąkolwiek współpracę z Prawem i Sprawiedliwością.

RadioZET.p/Wirtualna Polska