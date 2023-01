Gdyby wybory parlamentarne 2023 odbyły się dzisiaj, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 34,4 procent głosów. 27,1 proc. badanych zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską, co oznacza wzrost o 0,1 pkt proc. Na Polskę 2050 Szymona Hołowni wskazało 9,7 proc. ankietowanych (wzrost o 0,4 pkt proc.).

Nowy sondaż partyjny. Opozycja zdobyłaby więcej mandatów

Czwarta jest Lewica, która uzyskała 8,4 proc. poparcia (poprzednio – 8 proc.). Kolejne miejsca w badaniu zajmują: Konfederacja, którą wskazało 6,5 proc. uczestników badania (spadek o 0,4 pkt proc.), a także PSL-Koalicja Polska z poparciem 6,2 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc).

Z wyliczeń prof. Jarosława Flisa, socjologa i eksperta ds. systemów wyborczych z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wynika, że PiS wprowadziłoby do Sejmu 196 posłów, co nie pozwoliłoby na stworzenie samodzielnego rządu (konieczna większość to 231 głosów). Sojusz KO–Polska 2050–Lewica–PSL/KP uzyskałby razem 242 mandaty.

PiS : 196 mandatów (o 6 więcej niż w poprzednim badaniu dla WP);

: 196 mandatów (o 6 więcej niż w poprzednim badaniu dla WP); KO : 150 mandatów (o 5 mniej);

: 150 mandatów (o 5 mniej); Polska 2050 : 41 mandatów (o 1 więcej);

: 41 mandatów (o 1 więcej); Lewica : 32 mandaty (tyle samo);

: 32 mandaty (tyle samo); Konfederacja : 21 mandatów (o 3 mniej);

: 21 mandatów (o 3 mniej); PSL-Koalicja Polska: 19 mandatów (o 1 więcej).

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 20-22 stycznia 2023 roku metodą CAWI & CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska