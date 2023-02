Kto prezydentem po Dudzie? Dwoje kandydatów na czele stawki

Rafał Trzaskowski i Beata Szydło to najpoważniejsi faworyci do wejścia do II tury wyborów prezydenckich w 2025 roku - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Kto jeszcze znalazł się w zestawieniu potencjalnych następców Andrzeja Dudy?