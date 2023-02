Polscy strażacy wrócili z Turcji. Wzruszające powitanie. "Uratowaliśmy świat 12 razy"

W środę na warszawskim lotnisku Chopina wylądował samolot z polskimi ratownikami ze strażackiej grupy HUSAR, którzy wrócili z Turcji, gdzie uczestniczyli w akcji ratunkowej po trzęsieniu ziemi.

Strażaków przywitał m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

- Strażacy ratownicy powiadają, że jak człowieka ratujesz, to jakbyś świat uratował. Myśmy 12 razy świat uratowali. Wielkie podziękowania za wasz profesjonalizm, za wasz wielki wysiłek i za wasze podejście do tego, czym się zajmujecie - powiedział Bartkowiak. Nawiązał do tego, że polska ekipa uratowała spod gruzów 12 osób.

- Jestem nieco wzruszony i są takie momenty w życiu każdego oficera, że czasami brakuje słów. I dzisiaj to jest ten moment. Dziękuję wam z całego serca. Zrobiliście kawał dobrej roboty. Jesteście dzisiaj wielkimi bohaterami - mówił. Przekazał też, że ma dobre informacje dla strażaków, którzy wrócili z Turcji.

- Teraz czas odpocząć. Dostajecie sześć dni urlopu nagrodowego. Odpocznijcie, zrelaksujcie się z rodzinami - dodał. Zapowiedział przy tym, że w najbliższych dniach skieruje stosowny wniosek do szefa MSWiA o nagrody pieniężne dla strażaków.

Na miejscu obecna była także reporterka Radia ZET Anna Józefowicz. Na udostępnionych przez nią zdjęciach i nagraniach widać, jak gorąco witani są polscy strażacy. Nie zabrakło łez wzruszenia.

Szczególne podziękowania polska ekipa otrzymała od mieszkających w Polsce przedstawicieli mniejszości tureckiej, który również stawili się na lotnisku.

Podczas powitania na Okęciu głos zabrał także dowódca polskiej strażackiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej HUSAR brygadier Grzegorz Borowiec. - Nie spodziewaliśmy się jeszcze tydzień temu, że będziemy powodem tak wielkiego zamieszania po powrocie. Wykonujemy tylko swoją pracę najlepiej, jak potrafimy - podkreślił.

Efekty przyniosła takie, że uratowaliśmy 12 istnień ludzkich. Naszym planem było uratowanie przynajmniej jednej osoby. Udało się to zrealizować 1 200 procentach. Jesteśmy z tego niesamowicie zadowoleni. [...] Przez 24 godziny na dobę w piekielnie trudnych warunkach to była naprawdę heroiczna praca. Walczyliśmy czasami godzinami o to, żeby kogoś uratować i wydobyć spod gruzów, i przyniosło to efekt

Grzegorz Borowiec