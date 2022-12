Poruszające życzenia dla Polaków od ambasadora Ukrainy. Uwagę zwraca jeden szczegół

Życzenia świąteczne ambasadora Ukrainy, wraz z nagraniem wideo, zostały opublikowane w sobotę w mediach społecznościowych. "Drodzy Polscy przyjaciele! Składam z głębi serca najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia! Dużo zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności! W imieniu wszystkich Ukraińców dziękuję Wam za wsparcie i solidarność z nami! Wesołych, spokojnych, rodzinnych świąt!" - napisał ambasador na Twitterze.

Do wpisu dołączony został krótki film, w którym ambasador podkreślił, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia Ukraina obchodzi w czasie wojny rozpętanej przez rosyjskiego agresora. - W wielu rodzinach zamiast radości płacz i smutek - podkreślił dyplomata.

Ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz złożył w Polakom życzenia w Wigilię

Na nagraniu widać również dekorowanie choinki białymi aniołkami. Ambasador wyjaśnił, że jest ich dokładnie 450. - Jest to symboliczne oddanie hołdu każdemu zabitemu przez Rosję ukraińskiemu dziecku - powiedział Zwarycz. Zwrócił też uwagę, że anioł, jest również aniołem stróżem, który w niebiańskiej armii aniołów chroni Ukrainę przed złem. Dodał, że anioły chronią też Polskę i Polaków. - Chronią z wdzięczności za waszą życzliwość i solidarność - powiedział.

Ambasador przypomniał również, że od początku wojny wielu Ukraińców znalazło schronienie w Polsce. - Daliście im poczucie bezpieczeństwa, wzmocniliście ich wiarę w ludzkość i nadzieję na dobrą przyszłość - przyznał. Zaznaczył, że dzisiaj Ukraińcy i Polacy w wielu domach wspólnie świętują Boże Narodzenie, dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia.

- Chrystus się rodzi w waszych sercach codziennie, ciesząc się z waszej dobroci i miłości do bliźniego swego. Dziękujemy wam drodzy polscy przyjaciele za wsparcie i prawdziwą przyjaźń. Życzymy wam rodzinnego ciepła, radości i wszelkiej pomyślności. A co najważniejsze, życzymy wam pokoju. Bądźcie zawsze bezpieczni i szczęśliwi - powiedział. - Dużo zdrowia, pogody ducha. Wesołych świąt - życzył na koniec Polakom ambasador Ukrainy wraz z grupą ukraińskich dzieci.

Życzenia złożyła też wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. - Bracia i siostry! Właśnie w ten sposób pragnę zwrócić się przed jasnym Bożym Narodzeniem do Polaków, a także do Ukraińców, którzy znajdują się teraz w Polsce. To był trudny rok dla nas wszystkich. Wiele ciężkich chwil jeszcze przed nami. Zobaczyliśmy, czym jest wojna. Jednocześnie odczuliśmy, co znaczy mieć prawdziwych przyjaciół – podkreśliła.



- Wdzięczność Ukraińców dla narodu polskiego jest bezgraniczna! Wdzięczność za otwarte, braterskie serce, za szczerą pomoc i wsparcie! – zaznaczyła. Wicepremier wyraziła przekonanie, że współpraca naszych dwóch narodów doprowadzi je do wspólnego zwycięstwa.

