Informacja o pożarze dachu kamienicy przy ul. Dworcowej dotarła do służb o 3.38. - To budynek trzykondygnacyjny plus poddasze, które - według przekazanych nam informacji - było nieużytkowe, natomiast strażacy dokładnie to sprawdzają, czy na pewno nikogo nie było w środku - powiedział st. kpt. Wojciech Strugacz z Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu.

Pożar kamienicy w Zabrzu. Ogień widać z daleka

Kiedy zastępy strażaków przyjechały na miejsce, pożar był już bardzo rozwinięty – z daleka była widoczna potężna łuna. Z budynku ewakuowano 14 osób, w tym pięcioro dzieci. Lokatorzy schronili się w podstawionym na miejsce autokarze.

- Spaliło się ok. 200 mkw dachu. Sytuacja jest opanowana, ale strażacy muszą dokładnie wszystkie drewniane elementy dachu przelać - wyjaśnił rzecznik zabrzańskich strażaków.

W środę ok. godz. 7 na miejscu pracowało dziewięć zastępów PSP i OSP – ponad 30 ratowników. Pożar był gaszony zarówno od klatki schodowej, jak i zewnątrz – z drabiny mechanicznej.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP