Ksiądz zapytał dzieci, kto pójdzie do piekła. Film stał się hitem w sieci

Poznańska parafia Świętej Trójcy transmituje msze święte na YouTube. Jeden z filmów stał się bardzo popularny w sieci, udostępnił go m.in. muzyk Zbigniew Hołdys. Podczas jednego z nabożeństw ksiądz zapytał dzieci, kto pójdzie do piekła. - Jak sądzicie, kto idzie do piekła? Nie chcemy tam iść, ale kto jednak do tego piekła pójdzie? - zapytał duchowny.

- Złodzieje - odpowiedziało jedno z dzieci. - Masz rację, złodzieje. Jak ktoś kradnie i się nie chce nawrócić, to idzie do piekła - potwierdził ksiądz. Inne dziecko powiedziało, że "źli ludzie", a kolejne, że "rozwodnicy".

- No, jak się dobrze sprawują, do kościoła chodzą, to mogą się zbawić - skomentował ksiądz. Jeden z chłopców dodał, że do piekła pójdą zabójcy. - Kaczyński! - stwierdziło inne dziecko. W kościele rozległy się śmiechy.

- No tego bym się nie spodziewał. Jak to w Internet idzie, to będziemy mieli tu ostro - podsumował duchowny.

