Niedoszły ksiądz molestował 11-latka. Zapadł prawomocny wyrok

Do zdarzeń objętych aktem oskarżenia doszło w 2011 roku, kiedy oskarżony miał 26 lat, a pokrzywdzony chłopiec 12. Sprawę opisała „Gazeta Wyborcza”. Oskarżony po niezaliczonym egzaminie został wyrzucony z seminarium duchownego.

Podczas katolickiego wyjazdu poznał i zdobył zaufanie rodziny chłopca. Dzięki tej znajomości zaczął też pracę w katolickim przedszkolu w Lesznie. W reportażu „GW” szczegółowo opisano, jak Mikołaj T. zacieśniał więzy z rodziną chłopca i manipulował nimi. Kupował chłopcu prezenty, zabierał na basen i do kina.

Poznań. Niedoszły ksiądz molestował nastolatka

W trakcie wakacyjnego wyjazdu spali razem w jednym namiocie. Wtedy to Mikołaj T. zaczął dotykać i masturbować chłopca. Takie zachowanie oskarżonego powtórzyło się później, także już po powrocie do Leszna. Poszkodowany chłopiec o tym, że był wykorzystywany przez Mikołaja T., powiedział rodzinie dopiero po latach. Impulsem był film braci Sekielskich o pedofilii w polskim Kościele "Tylko nie mów nikomu".

Prokuratura oskarżyła Mikołaja T. o seksualne wykorzystanie małoletniego. Mężczyzna nie przyznał się do winy. W lutym tego roku – po 11 latach - Sąd Rejonowy w Lesznie skazał mężczyznę na 2 lata bezwzględnego więzienia, a także 5-letni zakaz pracy z dziećmi, oraz zakaz kontaktowania się z poszkodowanym i zbliżania się do niego przez okres 5 lat. Mikołaj T. musi także zapłacić 15 tys. zł zadośćuczynienia pokrzywdzonemu.

Apelację od tego orzeczenia złożył zarówno obrońca oskarżonego - wnosząc o uniewinnienie, ewentualnie o złagodzenie wyroku, jak i pełnomocnik pokrzywdzonego, który wniósł o surowszą karę i zwiększenie kwoty zadośćuczynienia. W środę Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał prawomocny wyrok w tej sprawie. Utrzymał w mocy orzeczenie sądu pierwszej instancji, zmieniając je jedynie w zakresie orzeczonego zakazu pracy z dziećmi: z 5 na 8 lat.

Mikołaj T. skazany na 2 lata więzienia

Sędzia Alina Siatecka podkreśliła w uzasadnieniu wyroku, że „przede wszystkim obrona kwestionowała ocenę materiału dowodowego zebranego w tej sprawie, w szczególności zeznania pokrzywdzonego, wskazując na szereg rozbieżności, jakie miały wystąpić w zeznaniach pokrzywdzonego opisującego te sytuacje, które były przedmiotem tego postępowania”.

Sędzia wskazała jednak, że „w ocenie sądu odwoławczego, ocena materiału dowodowego dokonana przez sąd rejonowy była jak najbardziej prawidłowa”.

- Trudno wymagać od pokrzywdzonego, żeby powiedział dokładnie, w którym dniu to miało miejsce, żeby na podstawie zdjęć nawet ustalił datę. Można powiedzieć, że ta sprawa jest jakby ewenementem, że pokrzywdzony w miarę dokładnie potrafił opisać, że były to wakacje tego roku, gdzie to miało miejsce, że był to wspólnie spędzony czas w leśniczówce, że było to kilka razy, kiedy nocowali pod namiotem, i że później także miało to miejsce w domu u oskarżonego – mówiła sędzia.

Wyrok wydany w środę jest już prawomocny. Pełnomocnik pokrzywdzonego adw. Adam Tomaszewski powiedział po ogłoszeniu wyroku, że jest on satysfakcjonujący. - Jest to kara bezwzględna, czyli bez zawieszenia jej wykonania, w związku z tym sąd uznał za w pełni wiarygodne zeznania pokrzywdzonego i wszystkich świadków – powiedział.

- Rodzina również jest zadowolona z tego rozstrzygnięcia. Jest stwierdzona wina oskarżonego i nie ma tutaj żadnych wątpliwości co do tego, że wersja przedstawiona przez pokrzywdzonego była prawdziwa – dodał. Mikołaja T. ani jego obrońcy nie było w środę w sądzie.

RadioZET.pl/PAP - Anna Jowsa