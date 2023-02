W Poznaniu prowadzona była obława za osobą podejrzewaną o zabójstwo w innym województwie - przekazał we wtorek rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak.

Policjant dodał, że ok. godz. 20 na ul. Opolskiej w Poznaniu doszło do wypadku samochodowego. Jak powiedział, "kierowca [poszukiwana osoba – red.], poruszający się skodą, uderzył w inny samochód jadący ulicą Opolską, doprowadzając do wypadku, w wyniku którego on sam zginął".

Wypadek w Poznaniu. Śmierć podejrzanego o zabójstwo

- Natomiast kierowca drugiego auta, w które on uderzył, ma złamania. Trafił do szpitala, jest pod opieką lekarzy - zaznaczył Borowiak.

Nagranie z akcji policji opublikował epoznan.pl. Portal zacytował też relacje świadków. “Chyba coś się właśnie dzieje na Dębcu, przy pętli autobusowej. 10 radiowozów oraz nieoznakowane policyjne auta. Są też karetki. 'Szybcy' utknęli między dwoma zamkniętymi szlabanami, część porzuciła samochody i wybiegła w kierunku Opolskiej. Akcja jak z filmu” - napisała jedna z czytelniczek.

