Próbny egzamin ósmoklasisty 2021 z języka obcego. Dziś ostatni dzień testów

Próbny egzamin ósmoklasisty z języków nowożytnych to ostatni test, do jakiego w najbliższych dniach podejdą uczniowie szkół podstawowych. Był on dobrowolny, ale i tak na przeprowadzenie go zdecydowało się ok. 90 procent szkół w całym kraju. Arkusze egzaminacyjne z języka angielskiego, niemieckiego itd. są już dostępne na stronie CKE. Znajdziecie je także na naszej stronie.

Próbny egzamin ósmoklasisty organizowany przez CKE (Centralną Komisję Egzaminacyjną) rozpoczął się w piątek o godzinie 8 lub 9. Uczniowie mieli do rozwiązania zadania otwarte i zamknięte z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego lub włoskiego. "Pamiętajcie - to nie jest jeszcze egzamin! Ma pokazać, co już umiecie i nad czym warto jeszcze popracować" - zwróciło uwagę CKE.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2021. CKE publikuje arkusze i odpowiedzi z języków nowożytnych

CKE, OKE, a także Ministerstwo Edukacji i Nauki o 9 opublikowało arkusze egzaminacyjne z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Dostępne są już także odpowiedzi, które umożliwią sprawdzenie wiedzy uczniom zdającym testy w domu.

Egzamin ósmoklasisty 2021. Mniejsze wymagania i podstawa programowa

Próbne egzaminy ósmoklasisty trwają od środy do piątku. Odbywają się stacjonarnie w szkołach przy zachowaniu ostrożności. 17 marca uczniowie zdawali egzamin z języka polskiego, 18 z matematyki, a w piątek z wybranego języka nowożytnego.

W tym roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na bazie podstawy programowej.

- Pragnę również zwrócić uwagę na to, że zadania w teście diagnostycznym mogą dotyczyć zagadnień lub lektur obowiązkowych nieomawianych na lekcjach do połowy marca br. Uprzejmie proszę o poinformowanie ósmoklasistów oraz – jeżeli to możliwe – również ich rodziców o przyczynie ewentualnych trudności w rozwiązywaniu niektórych zadań w teście w takiej sytuacji oraz możliwości powrotu do nierozwiązanych zadań po realizacji danego zagadnienia na lekcjach – podkreślał dyrektor CKE, Marcin Smolik.

Egzamin ósmoklasisty 2021 po reformie edukacji

Egzamin ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. W tym roku przeprowadzany będzie po raz trzeci. Egzaminy potrwają od 25 do 27 maja.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w maju, to będzie go pisał w drugim terminie w czerwcu. Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

RadioZET.pl/PAP