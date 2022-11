Progi zwalniające na autostradzie. "Tylko na pasie awaryjnym"

Rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Szymon Piechowiak tłumaczy: - To nie będą takie duże progi zwalniające, które znamy z osiedli. Na razie będziemy to stosować pilotażowo i testować progi zwalniające przede wszystkim na pasie awaryjnym. One będą rozkładane na odcinku poprzedzającym prace, które są prowadzone na jezdni.

Progi zwalniające na autostradzie. GDDKiA wyjaśnia

Od kilku miesięcy trwają już testy progów poza jezdniami na autostradach. Sprawdzane jest, jak przy dużych prędkościach reagują na samochody osobowe, tiry i motocykle.

GDDKiA na Twitterze dodała: "Co roku dochodzi do wypadków z udziałem służb, a najczęstszą przyczyną jest najechanie od tyłu na pojazd firmy wykonującej prace".

RadioZET.pl