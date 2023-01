- To jest kuriozalna sytuacja, ale w pierwszej kolejności to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Prokurator odpowiada za swoje decyzje. Jest to niezwykle groźne dla wszystkich obywateli, dla wszystkich prokuratorów - powiedziała Michałowi Dzienyńskiemu prokurator Justyna Brzozowska.

Pytana przez reportera Radia ZET, czego oczekuje od sądu, odpowiedziała, że sprawiedliwości i odwagi. Ma też nadzieję, że sąd umorzy postępowanie.

Podpadła Ziobrze. Ruszył proces prokurator Justyny Brzozowskiej

Przypomnijmy, prokurator Brzozowska odmówiła wszczęcia śledztwa w aferze reprywatyzacyjnej. Było to nie po myśli władzy. Za to ówczesny prokurator krajowy Bogdan Święczkowski (dziś sędzia Trybunału Konstytucyjnego, przyp.) podpisał wniosek o odebranie jej immunitetu. Prokurator Brzozowska usłyszała zarzut niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego. Grozi jej wydalenie z zawodu i do trzech lat więzienia.

Na rozprawę w piątek 20 stycznia przyszli m.in. prokuratorzy i sędziowie. W ten sposób zamanifestowali swoje wsparcie dla prokurator Justyny Brzozowskiej.

RadioZET.pl/oprac BCh