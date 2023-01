Przełom po wybuchu paczki w Siecieborzycach. Zatrzymano sprawcę

Do wybuchu paczki w Siecieborzycach doszło 19 grudnia ubiegłego roku. Kobieta otworzyła w kuchni paczkę, którą zobaczyła pod domem. W eksplozji ucierpiała 31-latka oraz dwójka jej dzieci, niespełna 3-letni syn oraz 7-letnia córka.

Śledczy przez długi czas nie ujawniali szczegółów dotyczących poszukiwań sprawcy. W czwartek pojawiły się jednak przełomowe informacje.

Wybuch paczki w Siecieborzycach. Przełomowe informacje

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przekazała, że zatrzymano w tej sprawie podejrzanego 34-latka. - Mężczyzna usłyszał już zarzuty, do których się nie przyznaje. Złożył wyjaśnienia – powiedziała prok. Antonowicz.

- Postępowanie było bardzo wnikliwe. W trakcie śledztwa udało się zebrać bardzo mocny materiał dowodowy. Pozwolił postawić zarzuty 34-letniemu mężczyźnie, byłemu partnerowi kobiety. To usiłowanie zabójstwa wielu osób oraz spowodowanie obrażeń w stosunku do pokrzywdzonej i jej dzieci. Zarzuty postawiono 28 grudnia, ale z uwagi na procedurę oraz to, że nie przebywał w Polsce, potrzebne było przeprowadzenie czynności procesowych zmierzających do ujęcia sprawcy - poinformowała prokurator Ewa Antonowicz.

Po przeszukaniu domu mężczyzny i zabezpieczeniu śladów śledczy już pod koniec 2022 roku postawili mu zarzuty. Do zatrzymania miało dojść 16 stycznia. - Prokurator wystąpiła ponownie z wnioskiem o utrzymanie tymczasowego aresztu i sąd przychylił się do tego wniosku. Postępowanie przygotowawcze jest w toku - przekazała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska/Lubuska Policja