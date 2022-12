Przełom ws. zaginięcia Iwony Wieczorek. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn

Prokurator poinformował, że jednym z zatrzymanych jest Paweł P. To znajomy Iwony Wieczorek, który imprezował nią w noc jej zaginięcia.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Policja zatrzymała Pawła P.

Iwona Wieczorek ostatni raz była widziana w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. 19-letnia wtedy dziewczyna po grillowaniu na działce poszła ze znajomymi do sopockiego klubu. Po wyjściu z dyskoteki wracała sama do domu w Gdańsku. Zarejestrowały ją kamery monitoringu w kilku miejscach, jednak dziewczyna nigdy do domu nie dotarła. Przez 12 lat poszukiwań nie udało się trafić na jakikolwiek ślad po niej.

W lipcu minęło 12 lat od zaginięcia Iwony Wieczorek. Nad sprawą pracują obecnie prokuratorzy z Archiwum X, działającego w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

O zatrzymaniach jako pierwsze poinformowało RMF FM.

