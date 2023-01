Przełomowe doniesienia po wybuchu w Siecieborzycach. Sprawca się tego nie spodziewał

Prokuratura poinformowała w czwartek o zatrzymaniu sprawcy podłożenia paczki, która wybuchła w Siecieborzycach 19 grudnia w rękach 31-latki. W eksplozji ucierpiała kobieta oraz jej dzieci, niespełna 3-letni syn oraz 7-letnia córka.

Podinspektor Marcin Maludy z KWP w Gorzowie Wlkp. przybliżył okoliczności zatrzymania sprawcy tragedii. Policjant powiedział, że w poniedziałek 16 stycznia 34-latek wracał do kraju, jadąc swoim audi. Wtedy nagle został zatrzymany przez antyterrorystów w okolicach Zgorzelca. Gdy wysiadł z samochodu, został skuty w kajdanki, a policyjny saper sprawdził pojazd, którym się poruszał.

Wybuch paczki w Siecieborzycach. Sprawca był kompletnie zaskoczony

Przeszukano też mieszkanie 34-latka. Śledczy znaleźli wiele śladów i dowodów potwierdzających, że to on skonstruował bombę i doprowadził do tego, że doszło do tragicznej w skutkach eksplozji w Siecieborzycach.

- Mężczyzna podczas zatrzymania był całkowicie zaskoczony. Był przekonany o tym, że śledczy nie dysponują absolutnie żadnym materiałem dowodowym w tej sprawie - poinformował podinspektor Marcin Maludy.

Rzecznik lubuskiej policji podkreślił, że mężczyzna nie docenił pracy śledczych, tymczasem oni dysponowali mocnym materiałem dowodowym w tej sprawie. - Policjanci rozpoczęli bardzo zaangażowane i intensywne czynności, które na początku miały za zadanie zabezpieczyć jak najwięcej śladów, które powstały na miejscu zdarzenia, ale też ustalić ostatecznie, kto jest odpowiedzialny za podłożenie tego ładunku i skonstruowanie materiału wybuchowego - powiedział Maludy.

Siecieborzyce. 34-latkowi grozi dożywocie

W domu w Siecieborzycach technicy przeprowadzili dokładne oględziny. Zabezpieczyli kilkadziesiąt śladów. - Zostały przekazane do laboratorium kryminalistycznego, które analizuje wszystkie materiały pirotechniczne - zaznaczył Maludy. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, która już przedstawiła mężczyźnie zarzuty usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiału wybuchowego. 34-latkowi grozi kara dożywocie.

Paczka wybuchła 19 grudnia w jednym z domów w Siecieborzycach. 31-latka wzięła ją spod domu i otworzyła w kuchni. W silnej eksplozji ucierpiała wraz z dwójką dzieci. Kobieta została zabrana do szpitala w Zielonej Górze przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i od razu trafiła na salę operacyjną. Cała trójka przeszła operacje.

RadioZET.pl/PAP - Aleksandra Kuźniar