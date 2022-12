Dramatyczne sceny w budynku sądu. "Oblał się łatwopalną substancją i podpalił"

Policjanci otrzymali zgłoszenie w piątek tuż po godzinie 7:30. Dramatyczne sceny rozegrały się na parterze budynku Sądu Okręgowego przy ul. Konarskiego w Przemyślu.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 53-letni mężczyzna wszedł do budynku sądu, oblał się łatwopalną substancją i podpalił - powiedziała Polsatnews.pl komisarz Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Przemyśl. Mężczyzna podpalił się w sądzie. Został uratowany

Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Przemyślu, Małgorzata Reizer, potwierdziła incydent. Mężczyzna, mieszkaniec powiatu łańcuckiego, na szczęście został uratowany. - Działała ochrona sądu - powiedziała sędzia.

Mężczyznę udało się uratować dzięki szybkiej reakcji ochroniarza w gmachu sądu. To on gaśnicą proszkową ugasił palącego się 53-latka. Na miejscu pojawiły się dwa zastępy straży pożarnej. Sprawcy incydentu opatrzono rany i podano tlen, a następnie karetką przewieziono do szpitala na badania. Przyczyny zdarzenia ustalają policjanci.

RadioZET.pl/Polsatnews.pl