Dramatyczne sceny rozegrały się we wtorek, 6 grudnia przy ulicy Mickiewicza. Młodsza aspirant Joanna Golisz z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu poinformowała tvn24.pl, że około godziny 16 młoda kobieta weszła do banku, gdzie - grożąc nożem pracownikowi placówki - zażądała wydania pieniędzy.

Napad na bank w Przemyślu. Staruszka zachowała zimną krew

Wideo przedstawiające ten incydent opublikowano w sieci. Widać na nim, jak agresorka trzymała kobietę za włosy. Wtedy podeszła do nich pracownica banku.

- Proszę pani, co pani robi? — zapytała kobieta. - Rabuję bank - odpowiedziała napastniczka. - Dlaczego? Przecież jest pani porządną kobietą, niech pani puści tę dziewczynę - apelowała pracowniczka placówki.

W pewnym momencie do akcji wkroczyła 91-letnia klientka banku. Seniorka kilka razy uderzyła sprawczynię swoją kulą ortopedyczną i doszło do przepychanek. Agresorka straciła na chwilę orientację, jednak to wystarczyło, żeby ją obezwładnić.

- Trzymaj nóż! - krzyczała na nagraniu jedna z kobiet. Mężczyzna odebrał go i przekazał innej osobie. Na miejsce wezwano policję i pogotowie.

Młoda kobieta, która próbowała obrabować bank, trafiła do policyjnego aresztu. - Żaden z pracowników banku i żadna z osób przebywających wówczas w placówce nie odniosła obrażeń - powiedziała tvn24.pl policjantka.

Portal nowiny24.pl ustalił nieoficjalnie, że zatrzymana kobieta to obywatelka Ukrainy, która posiada także paszport rosyjski i polski PESEL. Kobieta miała przy sobie leki świadczące o tym, że leczy się psychiatrycznie.

RadioZET.pl/tvn24.pl/nowiny24.pl