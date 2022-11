Do eksplozji w Przewodowie doszło we wtorek o godzinie 15:40. W jej wyniku zginęło dwóch obywateli Polski. Według nieoficjalnych informacji PAP to mężczyźni w wieku 60 oraz 62 lat, którzy w tym czasie przebywali na terenie suszarni zbóż.

Przewodów. Ustalono, kim są ofiary eksplozji rakiety

Jak ustaliła Interia, pierwsza z ofiar wybuchu to Bogdan W. – mieszkaniec Przewodowa. "Jak co dzień, 62-letni mężczyzna poszedł do pracy. Około godziny 16 do jego żony dotarło, że stało się coś złego" – czytamy w relacji.

Druga ofiara eksplozji we wsi Przewodów to Bogdan C. Mężczyzna był mieszkańcem oddalonej o kilka kilometrów miejscowości Setniki w powiecie hrubieszowskim.

W Hrubieszowie we wtorek wieczorem starosta hrubieszowski Aneta Karpiuk zwołała sztab kryzysowy. Wieczorem pojawił się na nim również wojewoda lubelski Lech Sprawka. Rodziny ofiar zostały objęte opieką psychologiczną.

RadioZET.pl/Interia/PAP