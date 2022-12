Po ulicach Radomska grasuje jeżozwierz, który uciekł z miejscowego zoo. Jeden z mieszkańców zdołał go nawet sfilmować. "Centralna Polska, Radomsko, grudzień. I jeżozwierz na ulicy. Ocieplenie klimatu?" - napisał na Twitterze.

Przedstawiciele zoo w Radomsku potwierdzają, że zdarzenie miało miejsce i tłumaczą, że poszukiwania trwają już kilka dni. Bez skutku. Jeżozwierz Staś za każdym razem okazuje się cwańszy.

Jeżozwierz Staś grasuje po ulicach Radomska. Wideo

- Złapanie go jest trudne. On jest szybki i zwrotny. Już dwa razy próbowaliśmy go złapać z pomocą siatek i dwa razy nam uciekł - powiedział w rozmowie z "Faktem" pracownik zoo.

Staś uciekł, gdy jego opiekunowie wchodzili na wybieg. Zwierzę wykorzystało sytuację i przebiegło im pod nogami. Następnie przekopało się pod kontenerem i uciekło za bramę.

Pracownicy zoo uspokajają, że niskie temperatury i zimowa aura nie jest dla jeżozwierza zagrożeniem. Znacznie większym problemem jest ruchliwa ulica i samochody, a także brak pożywienia.

Jeżozwierz uciekł zoo. Apel o pomoc w poszukiwaniach

- Pamiętajmy, że jeżozwierze potrafią się bronić. Mają przecież swoje kolce. To nie jest łatwa zdobycz dla naszych zwierząt, szczególnie, że one pierwszy raz w życiu zobaczą jeżozwierza. Nie tyle obawiałbym się zwierząt, które spróbują go zjeść, ile tego, że gdzieś pójdzie i nie będzie umiał znaleźć sobie jedzenia, nie będzie mieć dostępu do wody. Bądźmy jednak dobrej myśli - tłumaczy lekarz weterynarii Radosław Fedaczyński z przemyskiej lecznicy Ada.

- My w fundacji "Ada" zawsze apelujemy, żeby nie sprzątać ogrodów na zimę. Dzięki temu także nasze rodzime zwierzęta będą miały gdzie się schować. Na przykład pod stertą liści lub gałęzi. Najlepiej sprzątać dopiero na wiosnę - dodaje.

Osoby, które zauważą jeżozwierza Stasia, proszone są o telefon pod numer 513 513 311.

RadioZET.pl/ Fakt/ Gazeta Radomszczańska