Ranking „Perspektyw” 2023. Te licea i technika uznano za najlepsze w Polsce

To już 25. edycja Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023. W tegorocznym zestawieniu uwzględniono szkoły , w których maturę w maju 2022 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a ich wyniki z polskiego i matematyki nie odbiegały znacząco od średniej krajowej. Oceniając poszczególne placówki, pod uwagę brano wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki egzaminów zawodowych (w wypadku techników), a także sukcesy uczniów w olimpiadach. W rankingu „Perspektyw” 2023 znalazło się 1 tys. liceów i 500 techników.

Ranking „Perspektyw” 2023. Które najlepsze liceum?

Numerem jeden w rankingu liceów po raz kolejny zostało XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Na najwyższym podium jest już po raz trzeci. Liceum zajęło też pierwsze miejsce w rankingu, w którym brano pod uwagę tylko wyniki maturalne i w rankingu liceów warszawskich. "Staszic" słynie przede wszystkim z klas matematyczno-fizycznych, od lat współpracuje z Politechniką Warszawską.

Na drugim miejscu w ogólnym zestawieniu znalazło się V LO im. Witkowskiego w Krakowie. To duży skok, bo rok temu szkoła ta zajmowała miejsce tuż za podium. W rankingu, w którym brano pod uwagę tylko sukcesy w olimpiadach, V LO zajęło pierwszą lokatę, wyprzedzając warszawskiego "Staszica". Krakowskie liceum oferuje uczniom zarówno klasy humanistyczne, jak i ścisłe pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Młodzież dzięki temu może korzystać z uczelnianych pracowni, a także chodzić na wybrane zajęcia na UJ.

Najlepszą trójkę zamyka - tak jak w zeszłym roku - XIII LO w Szczecinie. Czwarte miejsce należy tym razem do Uniwersyteckiego LO w Toruniu, to spadek o dwa oczka w porównaniu z zeszłym rokiem. Piątą pozycję tak jak ostatnio zajmuje III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, szóstą LO nr III im. Mickiewicza z Wrocławia (rok temu na dziewiątej pozycji).

Na siódmym miejscu uplasowało się IX LO im. Hoffmanowej w Warszawie - drugie w rankingu maturalnym i liceów warszawskich. Za nim w ogólnym zestawieniu jest XXVII LO im. Tadeusza Czackiego z Warszawy. Dziewiąte miejsce w rankingu "Perspektyw" przyznano Akademickiemu LO Politechniki Wrocławskiej z Wrocławia (skok z 18. pozycji), a 10. miejsce zajęło II LO im. Batorego w Warszawie.

- Mamy w tegorocznym zestawieniu tradycyjnych prymusów i liczne grono zupełnie nowych liderów. Szczerze podziwiamy szkoły od lat utrzymujące wysoką formę, ale szczególnie się cieszymy, gdy w czołówce rankingu pojawiają się „nowi”, bo to dowód, że wytrwała praca nauczycieli i uczniów przynosi wspaniałe efekty, że wciąż są w polskich szkołach ambitni pedagodzy, którym chce się pracować – komentuje wyniki Waldemar Siwiński, prezes "Perspektywy Press", twórca polskich rankingów edukacyjnych.

Ranking "Perspektyw" 2023. Najlepsze technika w kraju

W rankingu techników prym tym razem wiedzie Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie. Szkoła ta awansowała z drugiej pozycji w porównaniu z zeszłym rokiem i zajmuje też pierwsze miejsce w rankingu maturalnym.

Drugie miejsce w zestawieniu "Perspektyw" 2023 to również nowość. Znalazło się tu Technikum Łączności nr 14 z Krakowa im. Obr. PP w Gdańsku. To skok z trzeciego miejsca w porównaniu z zeszłym rokiem. Ostatnie miejsce na podium przyznano Technikum Elektronicznemu im. Obr. Lublina 1939 r. z Lublina. W poprzednich latach szkoła ta zajmowała zazwyczaj piątą lokatę.

Czwarte miejsce zajęło Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (woj. łódzkie) i w tym wypadku to spory spadek, bo w ubiegłorocznym zestawieniu szkoła była na czele rankingu "Perspektyw". Piąte miejsce należy z kolei do Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych Józefa Kustronia w Nowym Sączu, szóste do Technikum Elektroniczne nr 7 im. WP w Bydgoszczy, a siódme do Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju.

Na miejscu ósmym uplasowało się Technikum nr 1 (CKZiU nr 1 "Budowlanka") z Zielonej Góry i to chyba największy skok, bo rok temu szkoła ta zajmowała dopiero 43. lokatę. W pierwszej dziesiątce zmieściło się również Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu i Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie.

- Wyniki rankingu mają ogromny wpływ na decyzje dziesiątków tysięcy uczniów, którzy poszukują odpowiedniej dla siebie szkoły – to główni adresaci naszego zestawienia – przypomina Siwiński. Ranking czasopisma „Perspektywy” jest jednym z najbardziej popularnych zestawień, na które zwracają uwagę ósmoklasiści przy wyborze szkół średnich.

RadioZET.pl