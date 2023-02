Seksskandal w polskiej szkole. To obrzydliwe, co robili nauczyciel i dyrektor

Do zachowań o podłożu seksualnym w relacjach uczeń-nauczyciel dochodziło w Zespole Szkół im. Rataja w Reszlu. Zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie złożyły matki uczennic.

Reszel. Nauczyciel dotykał pośladków uczennicy

Andrzej M., nauczyciel ze szkoły w Reszlu, usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej jednej z uczennic podczas prowadzenia praktycznych zajęć nauki zawodu na terenie szkoły. Nauczyciel miał dotykać pośladków uczennicy. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim.

– Postępowanie zostało wszczęte na skutek zawiadomienia złożonego w maju 2022 roku przez matkę, która wskazywała na nieprawidłowe zachowania nauczyciela wobec córki. Postępowanie prowadzone przez prokuratora w części potwierdziło sytuację. Andrzej M. nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Sprawa jest w toku – powiedział PAP Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Wobec dyrektora toczy się postępowanie dyscyplinarne

Rzecznik prokuratury jednocześnie poinformował, że 27 stycznia tego roku Prokurator Rejonowy w Kętrzynie umorzył inne postępowanie dotyczące podejrzenia nadużycia stosunku zależności w relacji nauczyciel-uczennica i doprowadzenia uczennicy Zespołu Szkół im. Rataja w Reszlu do wykonania innej czynności seksualnej. Umorzenie nastąpiło wobec braku znamion czynu zabronionego.

Chodzi o dyrektora szkoły. Postępowanie to było prowadzone także z zawiadomienia matki jednej z uczennic tej placówki. Prokurator stwierdził, że pokrzywdzona była pełnoletnia i nawiązała relację z nauczycielem w pełni świadomie.

Mimo umorzenia postępowania prokuratorskiego, wobec dyrektora toczy się postępowanie dyscyplinarne. – Ma na celu ustalenie, czy dyrektor jako nauczyciel i wychowawca dopuścił się uchybienia godności zawodu nauczyciela. Postępowanie prowadzi rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli przy wojewodzie warmińsko-mazurskim – poinformował wicekurator oświaty Wojciech Cybulski.

Dodał, że starosta kętrzyński jako organ prowadzący wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii, bo ma zamiar odwołać dyrektora z funkcji. – Przesłaliśmy pismo do starosty, że nie wnosimy uwag co do zamiaru odwołania dyrektora – podał wicekurator. Pytany o konsekwencje wobec nauczyciela, w którego sprawie toczy się postępowanie prokuratorskie, odpowiedział, że kuratorium nie otrzymało jeszcze informacji o zarzutach.

RadioZET.pl/PAP