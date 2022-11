"Rozmowy ws. Patriotów z Niemiec trwają". Błaszczak wspomniał o "szczegółach"

Rozmieszczenie tych systemów w Polsce zaproponowali Niemcy - po tragedii w Przewodowie gdzie prawdopodobnie ukraińska rakieta przeciwlotnicza zabiła dwóch obywateli naszego kraju. Według polskiego rządu rakiety te powinny być rozmieszczone w Ukrainie.

Jak powiedział Radiu ZET minister Mariusz Błaszczak rozmowy rozbijają się o szczegóły. - Jeśli te rakiety będą rozmieszczone w Ukrainie będą skutecznie bronić ukraińskich miast przed rosyjskimi rakietami, ale też będą zabezpieczać naszą przestrzeń powietrzną. To będzie korzystne i dla Polski i dla Ukrainy - stwierdził szef resortu obrony.

Patrioty z Niemiec dla Polski. Błaszczak: rozmowy trwają

Minister Błaszczak cytuje też słowa szefa NATO Jensa Stoltenberga, który powiedział, że decyzja gdzie rozmieścić rakiety należy do państwa, które jest ich właścicielem.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w poniedziałek, że Polska rozważy wariant przyjęcia niemieckich zestawów Patriot, jeśli Niemcy nie przekażą ich Ukrainie. - Tak, rozważymy taki wariant oczywiście, ale zwracamy uwagę na to, że przecież nikt nie chce pozyskiwać sprzętu po to, by on stał - zaznaczył.

Rakiety Patriot to w tej chwili najnowocześniejszy system rakiet przeciwlotniczych średniego zasięgu. Niemcy dysponują jego starszą wersją. Polska zakupiła dwie baterie najnowszego typu tych rakiet. Będą one gotowe do działania w połowie 2023 roku.

RadioZET.pl/oprac. AK