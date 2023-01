Rusza wielka akcja policji. Potrwa aż do końca lutego

Ferie zimowe 2023 rozpoczynają się w piątek 13 stycznia. Tradycyjnie są one podzielone na kilka dwutygodniowych turnusów, a do każdego z nich przyporządkowane zostały poszczególne województwa. W tym roku harmonogram wygląda następująco:

16-29 stycznia 2023 r. - woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

23 stycznia – 5 lutego 2023 r. - woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie

30 stycznia – 12 lutego 2023 r. - woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

13-26 lutego 2023 r. - woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Jako że spora część kraju - zwłaszcza dzieci i młodzież - ruszy na urlopy, będzie to również niełatwy i pracowity czas dla służb porządkowych, które w wielu miejscach będą musiały zapewnić bezpieczeństwo urlopowiczom.

Ferie zimowe 2023. Rusza wielka akcja policji

W związku z tym rozpoczyna się właśnie specjalna akcja policji, polegająca na zwiększeniu częstotliwości kontroli drogowych, podczas których zwrócą szczególną uwagę m.in. na sposób przewożenia pasażerów i bagażu. Będą także prowadzone kontrole dokumentów oraz stanu technicznego pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem autobusów, wiozących młodzież na zimowy wypoczynek. Mówił o tym nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

- Podróż, niezależnie od wybranego środka transportu, powinna być bezpieczna dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego policjanci będą monitorowali płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc zimowego wypoczynku - podkreślił. Wskazał też, że mundurowi szczególnie wnikliwie pochylą się nad kwestią przestrzegania przez kierujących dozwolonych limitów prędkości, a także sposobu przewożenia pasażerów, bagażu oraz stanu technicznego pojazdów.

W realizację zadań, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach, zaangażowani będą także funkcjonariusze zespołów "SPEED", którzy będą również reagowali na naruszenia przepisów ruchu drogowego. Ważnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autobusów wiozących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek. Dlatego Biuro Ruchu Drogowego KGP przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek nadkom. Robert Opas, KGP

Lista miejsc, która została opublikowana na stronie policja.pl, zawiera zestawienie punktów na terenie Polski wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autokarów i kierowców. - Jednocześnie informujemy, że na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl można sprawdzić podstawowe informacje na temat autobusu: dane o badaniu technicznym, dane techniczne, informacje o polisie OC - dodał Opas.

"Policja przypomina, że każdy rodzic ma prawo zgłosić autokar do kontroli, jeśli zachodzi podejrzenie co do jakości jego stanu technicznego. Trzeba to zrobić telefonicznie i z odpowiednim wyprzedzeniem" - czytamy natomiast na portalu autokult.pl.

RadioZET.pl./PAP/autokult.pl/gov.pl