Robili to przy 2-letnim dziecku i wszystko nagrywali. Sprawa wyszła na jaw przypadkiem

Mieszkańcy powiatu sławieńskiego w woj. zachodniopomorskim uprawiali seks przy dwuletnim dziecku. Para fotografowała się podczas współżycia i nagrywała filmy. O sprawie poinformował "Dziennik Bałtycki".

Sławno. Uprawiali seks przy dziecku. Wszystko nagrywali

Skandalem zajęła się prokuratura w Sławnie. Małżeństwo usłyszało zarzut prezentowania dziecku treści pornograficznych. - Z naszych ustaleń wynika, że 38-latek i jego partnerka mieli współżyć płciowo w obecności 2-letniego dziecka - powiedział portalowi "DB" prokurator ze Sławna Jarosław Płachta.

Jak dodał, "para nagrywała filmy z tego, co robiła oraz fotografowała się". - Materiały te zostały zabezpieczone i są dowodem w sprawie - oświadczył.

Policja natrafiła na pornograficzne nagrania i zdjęcia podczas kontroli w aucie mężczyzny. - Został on zatrzymany przez policję w Warszkowie i takie są jej ustalenia. Później - w trakcie wykonywanych czynności - znaleziono jeszcze 235 gramów amfetaminy oraz 21 gramów marihuany - dodał prokurator.

Mężczyzna odpowie także za kierowanie autem pod wpływem amfetaminy i kokainy, posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz udzielanie ich innym osobom w celu uzyskania korzyści finansowej.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie 3-miesięcznego aresztu dla 38-latka. Posiadanie znacznej ilości narkotyków zagrożone jest karą do 10 lat więzienia. Za nieobyczajne zachowanie grozi z kolei do 3 lat pozbawienia wolności.

RadioZET.pl/"Dziennik Bałtycki"