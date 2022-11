Do wypadku w miejscowości Słupia pod Bralinem (Wielkopolskie) doszło 5 czerwca. Bezpośrednio przed tragicznym zdarzeniem 24-letni policjant był na poprawinach w restauracji, gdzie pił alkohol. Komendant kępińskiej policji ogłosił alarm dla całej jednostki, ponieważ mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia. Sprawcę zatrzymano blisko dwie godziny po wypadku. Badanie alkomatem wykazało 1,9 promila alkoholu we krwi.

Policjant spowodował śmiertelny wypadek. Pędził bmw 157 km/h

Zdaniem prokuratury mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków ruchu i uderzył samochodem marki BMW w tył jadącego przed nim fiata. Na miejscu zginęła 69-letnia pasażerka auta. Biegli ustalili, że policjant kierował pojazdem z niebezpieczną prędkością, ponieważ na liczniku miał 157 km/h.

24-latek usłyszał zarzuty, do których się nie przyznał i odmówił składania wyjaśnień. – Są to: umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu, jazda z nadmierną prędkością, spowodowanie obrażeń ciała u pokrzywdzonej, co doprowadziło do jej śmierci, nieudzielenie pomocy i ucieczka z miejsca zdarzenia – przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP