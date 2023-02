Śnieżny armagedon w całym kraju, paraliż na drogach. "Zostań w domu"

"Jeśli możesz, zostań w domu!" - nawołuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w alercie rozesłanym w piątek do mieszkańców czterech województw: kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, części małopolskiego i śląskiego. Ostrzega przed silnymi opadami śniegu i związanymi z tym utrudnieniami.

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne - przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA poinformowała, że opady śniegu i śniegu z deszczem występują na terenie całego kraju. Na sieci dróg krajowych pracuje 1491 pojazdów do zimowego utrzymania.

Dodatkowo drogowcy ostrzegają przed błotem pośniegowym, który występuje na terenie województwa pomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego na S1 odc. Milówka – granica państwa oraz łódzkiego na dk 91 odc. Radomsko – Piotrków Trybunalski. GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

Śnieżyca sparaliżowała komunikację miejską w Warszawie

Śnieżyca sparaliżowała komunikację miejską w Warszawie. "W związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (opad śniegu, lokalne oblodzenia) w całej sieci warszawskiego transportu publicznego występują opóźnienia w kursowaniu pojazdów wszystkich trakcji. Możliwe opóźnienia kursów, odwołania oraz skierowanie linii na trasy objazdowe" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego. Na trasy objazdowe zostały skierowane autobusy linii 703, 711 i 733 obsługujące podwarszawskie miejscowości.

Na jezdniach jest mnóstwo błota pośniegowego, choć widać pracujące pojazdy, które z nim walczą. Kierowcy jadą bardzo wolno, co oprócz trudnych warunków atmosferycznych, spowodowane jest słabą widocznością, którą potęguje padający śnieg. Na szczęście dodatnia temperatura powoduje, że śnieg się roztapia.

Trudne warunki dla kierowców. Wysokie zagrożenie lawinowe w Tatrach

Trudne warunki na drogach panują na Podkarpaciu. - Warunki na drogach regionu w piątek wieczorem są wymagające, odnotowaliśmy kilkadziesiąt kolizji, ale bez poważniejszych konsekwencji. Apelujemy do kierowców o ostrożność, bo pod śniegiem, który leży na jezdni, w wielu miejscach może znajdować się lód – powiedziała w piątek wieczorem Dominika Kopeć z zespołu prasowego podkarpackiej policji.

Problemy mogą mieć także kierowcy w woj. pomorskim po intensywnych opadach śniegu i śniegu z deszczem. - Błoto pośniegowe zalega jeszcze na S6 w rejonie Słupska i Lęborka oraz na drodze krajowej nr 22 w rejonie Człuchowa i Starogardu Gdańskiego - przekazał dyżurny PID GDDKiA Dawid Doruch.

Z uwagi na wysokie zagrożenie lawinowe Tatrzański Park Narodowy (TPN) zdecydował w piątek wieczorem o zamknięciu do odwołania szlaków narciarskich w rejonie Doliny Goryczkowej: przez Żleb Marcinowskich z Polany Kondratowej do Doliny Goryczkowej oraz tzw. Górne Padaki od dolnego łącznika do wylotu Doliny Świńskiej. Osoby przebywające w Tatrach otrzymały SMS-a RCB z ostrzeżeniem o zagrożeniu lawinowym.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP