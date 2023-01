Śnieżyca sparaliżowała drogi. Kierowcy utknęli w wielokilometrowych korkach

Bardzo trudna sytuacja na drogach w związku z intensywnymi opadami śniegu. Na górskim odcinku Zakopianki samochody ciężarowe miały problemy z pokonaniem podjazdów. Na głównej drodze pod Tatry leży błoto pośniegowe lub rozjeżdżony śnieg.

Zatory tworzą się także na drodze krajowej nr 49 na odcinku Białka Tatrzańska – Bukowina – Jurgów. Problemy są również na krajowej siódemce na odcinku Rabka – przejście graniczne w Chyżnem, gdzie tiry nie zatrzymują się na podjazdach.

Paraliż na Zakopiance. Auta utknęły w wielokilometrowych korkach

Sznur aut bardzo powoli porusza się np. na drodze wojewódzkiej 958 na odcinku Chochołów – Zakopane. Bardzo trudne warunki panują także na lokalnych drogach pod Tatrami, jezdnie są bardzo śliskie.

Śnieg na południu Małopolski padał z przerwami od rana, ale opady znacznie przybrały na sile po południu.

W czwartek 19 stycznia do Polski wróciła zima. - Zwłaszcza we wschodniej połowie kraju występują miejscami opady śniegu, deszczu ze śniegiem, lokalnie też opady deszczu. Najintensywniejsze opady spodziewane są w rejonie Polski południowo-wschodniej. Największy przyrost pokrywy śnieżnej prognozowany jest w rejonie obszarów podgórskich Karpat i w Bieszczadach. Tutaj lokalnie przybędzie nawet do 15-18 cm śniegu - powiedział Jakub Gawron z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Temperatura jest wyrównana. W najcieplejszym momencie dnia ma być od 0 stopni Celsjusza na zachodzie Polski do 4 stopni Celsjusza nad morzem.

RadioZET.pl/ Inga Domurat, Szymon Bafia (PAP)