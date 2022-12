Przeszukanie budynku i terenu wokół Zatoki Sztuki w Sopocie odbywa się na zlecenie Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie, który prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek.

Sopot. Akcja policji przy Zatoce Sztuki

Tydzień temu policja otoczyła taśmą część sopockiej plaży. Budynku dawnej Zatoki Sztuki wciąż pilnują policjanci. W czwartek przed południem na portalu trojmiasto.pl pojawiły się filmy, na których widać, że funkcjonariusze sprawdzają studzienki kanalizacyjne znajdujące się w pobliżu klubu.

Wciąż przekopywana jest plaża, a teren jest też sprawdzany przy pomocy wykrywacza metali. W środę wieczorem funkcjonariusze przeszukiwali teren przy pomocy psa tropiącego. Obok Zatoki Sztuki stanął też wojskowy namiot.

12 lat od zaginięcia Iwony Wieczorek

Prokurator Karol Borchólski w rozmowie z PAP stwierdził, że "czynności procesowe w budynku rozpoczęły się kilka dni temu" i "są cały czas kontynuowane". Śledczy wciąż nie ujawniają, czy zabezpieczenie terenu ma związek ze sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek.

Dziewczyna ostatni raz była widziana w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Po grillowaniu na działce poszła ze znajomymi do sopockiego klubu. Po wyjściu z dyskoteki wracała sama do domu w Gdańsku. Zarejestrowały ją kamery monitoringu w kilku miejscach, jednak Iwona Wieczorek nigdy do domu nie dotarła. Przez 12 lat poszukiwań nie udało się trafić na jakikolwiek ślad po niej. Nad sprawą pracują obecnie prokuratorzy z krakowskiego Archiwum X.

RadioZET.pl/PAP