Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci dwóch osób. Do makabrycznego odkrycia doszło w piątek we wsi Spytajny pod Bartoszycami. - Sprawa zaczęła się od tego, że na policję zadzwoniła córka, po którą matka miała wyjechać na dworzec. Ponieważ córka nie mogła się dodzwonić do mamy, zaniepokojona zaalarmowała policję - przekazał PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie prokurator Daniel Brodowski.

Makabra we wsi Spytajny. Zwłoki małżeństwa na prywatnej posesji

Patrol, który przyjechał na miejsce, znalazł na posesji w gospodarstwie zwłoki kobiety. Portal se.pl ustalił, że znajdowały się w szambie. W innym miejscu leżało ciało mężczyzny. Zmarli mieli być rolnikami.

- Było to małżeństwo, ale nie mieszkali ze sobą. Wstępne ustalenia wskazują, że prawdopodobnie kobieta przyjechała do gospodarstwa, by posprzątać przed świętami. W tej rodzinie dochodziło wcześniej do przemocy domowej, były w związku z tym prowadzone postępowania - oświadczył prokurator.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna zamordował kobietę i targnął się na swoje życie - poinformował Daniel Brodowski. Prokurator potwierdził "Super Expressowi", że rodzina była objęta procedurą Niebieskiej Karty.

W weekend przeprowadzono sekcję zwłok zmarłych osób. Wykazała, że kobieta zmarła w wyniku uduszenia, zaś na ciele mężczyzny nie stwierdzono śladów, które by świadczyły, że do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. - Prawdopodobnie mężczyzna udusił żonę i targnął się na swoje życie - poinformował prokurator Brodowski. Postępowanie w tej sprawie jest w toku.

Gdzie szukać pomocy?

Osoby doświadczające przemocy lub będące jej świadkami mogą zadzwonić po pomoc na bezpłatny numer 800 12 00 02, czynny całą dobę. Pomocy można szukać także na stronie www.niebieskalinia.info.

Osoby w kryzysie psychicznym lub borykające się z myślami samobójczymi mogą zadzwonić na bezpłatny telefon Centrum Wsparcia - 800 70 2222, który jest czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, również w święta. Pomoc można znaleźć także na stronie internetowej www.centrumwsparcia.pl.

RadioZET.pl/PAP - Joanna Kiewisz-Wojciechowska