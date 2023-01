Brutalny atak młotkiem i ciało nad zalewem. Nie żyje kolejna osoba

Do zdarzenia doszło ok. godz. 1.30 w nocy z poniedziałku na wtorek w jednym z domów na terenie gminy Strzyżewice pod Lublinem. Według ustaleń policji 54-letni mężczyzna wszedł do domu i zaatakował podczas snu byłą żonę i jej partnera młotkiem, po czym uciekł.

Strzyżewice. Nie żyje 60-latek zaatakowany młotkiem

52-latka przeżyła, a 60-letni mężczyzna został w ciężkim stanie przewieziony do szpitala. Natomiast ciało sprawcy znaleziono we wtorek rano nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie.

Policja podała, że w przypadku śmierci 54-latka wykluczono udział osób trzecich. Lokalny portal lublin112.pl podał, że wszystko wskazuje na to, iż mężczyzna "popełnił samobójstwo poprzez powieszenie się na słupie energetycznym".

We wtorek po południu rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka poinformowała w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że nie udało się uratować życia zaatakowanego 60-latka. Śledczy prowadzą dwa śledztwa w tej sprawie.

- Jedno dotyczy usiłowania zabójstwa byłej żony i zabójstwa jej konkubenta. Drugie postępowanie dotyczy śmierci 54-letniego sprawcy. W najbliższych dniach zaplanowano sekcje zwłok - przekazała, dodając, że trwa ustalanie motywu działania sprawcy.

RadioZET.pl/PAP/lublin112.pl