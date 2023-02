Do próby zatrzymania kierowcy doszło po godzinie 10 w poniedziałek na ulicy Kieleckiej w Suchedniowie (woj. świętokrzyskie). Policjanci z ruchu drogowego chcieli zatrzymać do kontroli land rovera, którego kierowca nie zastosował się do znaku stop.

Suchedniów. Policja szuka land rovera. Padły strzały

– Kierowca jednak nie zareagował na dawane mu znaki. Rozpoczął się pościg. W pewnym momencie samochód się zatrzymał, a policjanci wybiegli z radiowozu i ruszyli w jego kierunku. Wtedy kierowca land rovera ponownie zaczął uciekać – przekazał podkomisarz Jarosław Gwóźdź, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.

Jeden z funkcjonariuszy w celu zatrzymania pojazdu użył służbowej broni, oddając kilka strzałów w kierunku opon, jednak auto odjechało. – Trwają czynności zmierzające do zatrzymania kierowcy – dodał podkomisarz Gwóźdź.

Osoby, które mają informację na temat auta i jego kierowcy, proszone są o kontakt z policją pod numerami 112 i 47 804 42 05.

RadioZET.pl/PAP