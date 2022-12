Do wypadku na drodze Susz - Bałoszyce Małe na Warmii i Mazurach doszło we wtorek nad ranem. Według wstępnych ustaleń policji kierowca osobowego bmw nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo po lewej stronie jezdni.

Susz. 19-latek bez prawa jazdy zginął w wypadku

Ofiara wypadku to 19-letni mieszkaniec gminy Susz. Samochód wskutek uderzenia w drzewo został kompletnie rozbity.

– Mężczyzna w wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. Jechał sam. Nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów – przekazała st. asp. Joanna Kwiatkowska z iławskiej komendy. Okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP