Uprawiali seks na wieży widokowej. "Tam często przychodzą dzieci, całe rodziny"

Sprawą seksu na wieży widokowej w Świętnie koło Wolsztyna (woj. wielkopolskie) żyła nie tylko społeczność tych miejscowości. Miłosne uniesienia dwóch par, do których doszło w lipcu 2020 roku, mogli zobaczyć internauci w całej Polsce, ponieważ doszło do wycieku nagrań monitoringu. O sprawie pisał m.in. "Super Express".

Burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis wydał wówczas oświadczenie, w którym "z ubolewaniem" potwierdził, że do internetu "wydostał się fragment zapisu z wewnętrznego monitoringu wizyjnego należącego do Urzędu Miejskiego w Wolsztynie". Dodał, że zostały już wdrożone niezbędne procedury celem wyeliminowania podobnych sytuacji w przyszłości.

Ludzie nie ukrywali oburzenia. - Przecież to miejsce turystyczne, gdzie często przychodzą dzieci, całe rodziny. Czy to naprawdę takie podniecające, żeby uprawiać seks w takim miejscu i to pod okiem kamer? - cytował słowa turysty portal wolsztyn.naszemiasto.pl.

Seks na wieży w Świętnie koło Wolsztyna. Jest wyrok w głośnej sprawie

Uczestnicy zarejestrowanych przez kamerę pikantnych scen podlegali pod artykuł 140. Kodeksu Wykroczeń: „Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”. Nie zostali oni jednak ukarani za swój nieobyczajny wybryk.

Przypomnijmy, latem 2020 roku urzędnik z działu informatycznego urzędu w Wolsztynie, odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych osobowych, stracił pracę. To właśnie Damian S. miał opublikować nagranie w sieci. W sprawie wszczęto śledztwo.

W listopadzie 2020 roku mężczyzna usłyszał zarzuty w sprawie rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby bez jej zgody. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak wyjaśniał wówczas, że nie zgłosiły się żadne osoby pokrzywdzone. W czerwcu 2021 roku prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu. S. tłumaczył, że wrzucił nagranie do sieci, ponieważ chciał wskazać nieprawidłowości w funkcjonowaniu monitoringu.

Jak informuje portal wolsztyn.naszemiasto.pl, 26 stycznia 2023, ponad dwa lata po tym incydencie, zapadł wyrok w głośnej sprawie. Oskarżony były już urzędnik został uznany za winnego i skazany na 4 miesiące więzienia w zawieszeniu na rok. Wyrok nie jest prawomocny.

