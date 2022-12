Sylwester 2022/23 wypada w dość specyficzny dzień. Kiedy powitamy Nowy Rok?

Sylwester 2022/23: Kiedy wypada? W jaki jest dzień?

Sylwester to święto ruchome. Ostatni dzień grudnia w 2022 roku wypada w sobotę, co dla wielu może stanowić pewien niedosyt, ponieważ zabawa sylwestrowa odbędzie się w dzień, kiedy zazwyczaj w ciągu roku dochodzi do spotkań towarzyskich. Tym samym Nowy Rok będzie świętowany w niedzielę, po której wiele osób rozpocznie nowy tydzień pracy.

Sylwester to czas zabaw, balów, fajerwerków oraz przeróżnych toastów. Zazwyczaj w tym czasie sporo grono osób wybiera domówki, spędzając ten czas w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Inni wybierają się na specjalne bale sylwestrowe lub udają się do restauracji, klubów, czy nawet teatrów. Na ten szczególny czas np. restauracje przygotowują wyjątkowe menu, czy muzykę na żywo.

Sylwester: Jakie są obchody?

Początki Sylwestra nie należą do rytuału wywodzącego się ze starożytności. Święto żegnania roku kalendarzowego swoje początki miało na przełomie XIX i XX wieku. Najpierw Sylwestra obchodzili najzamożniejsi w społeczeństwie, a dopiero później sylwestrowe zabawy zaczęły docierać do uboższych.

Każdy kraj ma swoje własne zwyczaje na czas Sylwestra. Dla przykładu w Hiszpanii o północy z każdym uderzeniem zegara zjada się jedno winogrono, a w Danii w tym czasie zeskakuje z krzesła.

Czy Sylwester jest wolny od pracy?

Sylwester nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Jeśli jednak ostatni dzień roku wypada w tygodniu, zawsze można wziąć sobie dzień wolnego.

Jako pierwsi Nowy Rok witają mieszkańcy Kiribati, wysp na Oceanie Spokojnym. Dzieje się to o godzinie 11:00 czasu polskiego. W Polsce północ wybija w większości krajów Unii Europejskiej. W tym gronie nadejście Nowego Roku świętują także m.in. Tunezyjczycy, Kameruńczycy, czy Algierczycy.

Nieco później po Polakach ostatni dzień roku kończy się w Anglii, Walii i Portugalii. Najpóźniej, bo o godzinie 12:00 czasu polskiego, gdy trwa już Nowy Rok z jego nadejścia cieszą się mieszkańcy Pago Pago – stolicy Samoa Amerykańskiego. Poza nimi jest jeszcze jeden obszar, w którym zmiana następuje później, ale są to miejsca niezamieszkane, czyli wyspy należące do Stanów Zjednoczonych – Rezerwat Dzikiej Przyrody Wyspy Baker oraz Howland Island.

