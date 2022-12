Szokujące doniesienia ws. Iwony Wieczorek. W tle samobójstwo księdza

Śledztwo ws. Iwony Wieczorek, której zaginięcie od 12 lat pozostaje niewyjaśnione, w ostatnich dniach przyśpieszyło. Znajomemu zaginionej, Pawłowi P., postawiono zarzut m.in. utrudniania śledztwa, a na policję zgłosił się “mężczyzna z ręcznikiem”, który podążał za Wieczorek w noc jej zaginięcia.

“Gazeta Krakowska” opisała nowy wątek dotyczący 19-latki, która przepadła bez wieści w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Chodzi o księdza Krzysztofa, wikarego z małej parafii pod Gdańskiem.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Nowe fakty

Jak pisze dziennik, duchowny miał pomagać i ochraniać ofiary afery pedofilskiej w Sopocie. Dwa lata temu spotkał się z prezydentem Sopotu Jackiem Karnowskim i opowiedział mu, że ukrywa w swojej parafii ofiary “łowcy nastolatek”, czyli skazanego za gwałt pedofilia, Krystiana W., znanego jako “Krystek”. Ksiądz kilka miesięcy temu popełnił samobójstwo.

- Ksiądz przyszedł do mnie, był bardzo roztrzęsiony i mówił, że opiekuje się jakimiś dziewczynami pokrzywdzonymi przez „Krystka”. Szczególnie jedna bardzo się bała, szukał dla niej ochrony, mówił, wręcz, że musi ją ukryć. Poradziłem mu wówczas, by udał się z tym do prokuratury. Z tego co wiem, tak właśnie zrobił. Natomiast informacja o jego samobójstwie jest dla mnie szokująca - powiedział w rozmowie z “Gazetą Krakowską” Jacek Karnowski.

Nastolatki bały się zeznawać przeciw Krystianowi W., który miał powiązania ze światem przestępczym Trójmiasta. Według “Gazety Krakowskiej” dziewczyny miały informacje na temat zaginięcia Iwony Wieczorek. Wiedziały też o kłótni 19-letniej Iwony z biznesmenem Marcinem T., właścicielem “Dream Clubu”, w którym bawiła się w noc zaginięcia. Jak pisze dziennik, Iwona Wieczorek zagroziła biznesmenowi, że ujawni informacje o organizowaniu przez Marcina T. imprez z nieletnimi dziewczynami.

Samobójstwo księdza, który pomagał ofiarom "Krystka"

Marcin T. był związany z Zatoką Sztuki, do której sprowadzał swe ofiary “Krystek”. Lokal został zamknięty, a w jego miejsce powstała Nowa Zatoka. W czwartek wieczorem weszła tam policja i prokuratura. Według portalu tvp.info sprawa ma związek z zaginięciem Iwony Wieczorek.

Ksiądz Krzysztof został znaleziony martwy 24 maja w swoim pokoju na plebanii. Powiesił się na klamce drzwi, nie pozostawiając żadnej informacji. Prokuratura odmówiła “Gazecie Krakowskiej” wglądu do wyników sekcji zwłok oraz monitoringu na plebanii.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/"Gazeta Krakowska"/tvp.info