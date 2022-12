Sztab kryzysowy w Ministerstwie Zdrowia. Rzecznik ujawnił nowe informacje

W Ministerstwie Zdrowia odbył się w czwartek sztab kryzysowy, który zbiera się cyklicznie od początku epidemii COVID-19. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia w wypowiedzi dla mediów przekazał, że tematem spotkania była sytuacja związana z zachorowaniami na grypę i RSV.

Przypomnijmy, że w okresie przedświątecznym, czyli między 16 a 22 grudnia, zanotowano blisko 300 tysięcy zachorowań na grypę. Potwierdzono również, że jedna osoba zmarła.

Sztab kryzysowy w MZ ws. grypy i RSV. Rzecznik podał informacje

Wojciech Andrusiewicz poinformował, że najnowszy raport o stanie epidemiologicznym pojawi się w poniedziałek, 2 stycznia. - Już dziś możemy powiedzieć, że sytuacja stabilizuje się z lekką tendencją spadkową - powiedział. Zastrzegł przy tym, że mniejsza liczba zachorowań może wynikać z okresu świąteczno-noworocznego i przerwy w szkołach.

- Pamiętajmy, że schorzenia grypowe, RSV często swój początek biorą od zakażeń dzieci. Jeśli patrzymy w tej chwili na zapadalność na grypę, to jest ona największa właśnie u dzieci - podkreślił.

Podał, że w ubiegłym tygodniu zakażonych wirusem RSV było 1700 małych dzieci. Zaznaczył natomiast, że w okresie świątecznym obserwowany jest także spadek liczby zajętych łóżek szpitalnych.

- Jeżeli na koniec zeszłego tygodnia mówiliśmy o zajętości łóżek szpitalnych na poziomie około 70 proc.,(...) to dzisiaj w skali kraju możemy mówić o zajętości 60 proc. łóżek - przekazał Andrusiewicz. Jak dodał, resort chce, by na przełomie przyszłego i kolejnego tygodnia do podstawowej opieki zdrowotnej trafiały testy, które mają wykrywać wirusy.

Jesteśmy w tej chwili w ramach wypracowywania procedury zaopatrzenia podstawowej opieki zdrowotnej w testy różnicujące zakażenie wirusami grypy A i B, RSV i COVID-19. W tej chwili tym tematem będzie się zajmowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ponieważ będzie to normalne świadczenie dostępne w POZ Wojciech Andrusiewicz, rzecznik MZ

Na koniec wypowiedzi zadeklarował, że testy będą bezpłatne. - My jesteśmy od tego, żeby w te testy zaopatrzyć, od testowania jest podstawowa opieka zdrowotna - podsumował Andrusiewicz.

