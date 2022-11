Wypadek busa z dziećmi w Małopolsce. Trwa akcja ratunkowa

Wypadek zdarzył się we wtorek około godz. 7 w Szynwałdzie na drodze w kierunku miejscowości Łęki Górne na Podkarpaciu. Busem podróżowało pięcioro dzieci z niepełnosprawnościami.

- Kierujący spod Pilzna jechał z osobami z niepełnosprawnościami. Na śliskiej drodze wypadł z drogi i zjechał do rowu - przekazał Interii ast. sztab. Paweł Klimek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Szynwałd. Wypadek busa z dziećmi

Straż pożarna rozłożyła podgrzewany namiot dla osób, które jechały busem. Do szpitala trafiło dwoje dzieci w wieku 12 i 15 lat, a także kierowca, który doznał urazu głowy i opiekunka z podejrzeniem złamania ręki. - Dzieciaki pojechały do szpitala z obrażeniami ogólnymi oraz głowy, natomiast niezagrażającymi życiu. Są to stłuczenia bądź otarcia - przekazał PAP rzecznik tarnowskiej policji. Dodał, że był to kursowy bus, który zabiera dzieci spod domów i zawozi na zajęcia do szkoły.

Policja podała, że na ten moment na drodze gminnej w Szynwałdzie są utrudnienia w ruchu. - Bus cały czas leży w rowie. Na czas jego wyciągania droga zostanie całkowicie zablokowana - powiedział Paweł Klimek.

fot. KMP Tarnów/Wypadek w Szynwałdzie

